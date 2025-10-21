BTC $109,311.04 -0.94%
Gemini、ソラナ報酬型クレカ発表｜自動ステーキング機能搭載

暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
Geminiが発表したソラナ報酬型クレジットカードと、自動ステーキングを象徴する未来的なネットワーク

暗号資産（仮想通貨）取引所のGeminiは20日、ソラナ（SOL）で報酬を受け取れるクレジットカード「ソラナ・エディション」を公表した。

利用者はガス代やEV充電、ライドシェアの支払いで最大4%、外食で3%、食料品で2%、その他の全ての購入で1%の報酬をソラナで受け取ることができる。

さらに、提携する一部の加盟店では最大10%の還元が適用される。

獲得した報酬は利用者の口座に即座に入金され、Geminiがサポートする50種類以上の他の仮想通貨に交換することも可能だ。

ソラナ市場と連携した戦略

今回の発表は、ソラナの市場パフォーマンスと連動した戦略的な動きと見られる。

Geminiは、ソラナ価格が過去1年間で16%以上上昇したと指摘しており、報酬としての魅力を高めている。

特に注目されるのは、獲得した報酬を自動でステーキングする機能だ。

これは、手間をかけずに資産から受動的な収益を得たいという利用者の需要に応えるもの。

ソラナネットワーク上でのUSDTとUSDCの送金に対応したことに続くものであり、ソラナエコシステムとの連携を深める同社の姿勢を明確にしている。

仮想通貨クレジットカード市場では、伝統的な金融機関と海外仮想通貨取引所が顧客獲得を競っている。

ブロックチェーン技術を統合した消費者向け製品を提供することで、Geminiは市場での競争力を高める狙いがある。

Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
