73万円→億り人の投資家、ソラナ基盤GHOSTを278万円分購入

ブロックチェーン分析企業のLookonchainは30日、LeBronとして知られる暗号資産（仮想通貨）トレーダーが、ソラナ（SOL）上で大規模な取引を実行したと報告した。

同氏は102SOL、約1万8300ドル（約278万円）相当を使い、290GHOSTを取得。

この取引は、ソラナのエコシステムで伝説的な地位を築いたトレーダーによる最新の動きだ。

同氏は、変動の激しいミームコインの取引で継続的に巨額の利益を生み出してきたことで知られている。

ソラナで13億円達成、LeBron氏の驚異的な取引実績

LeBron氏のウォレットは、政治や社会をテーマにしたトークンへの戦略的な取引で桁違いのリターンを達成してきた。

最大の成功例はメラニアコイン（MELANIA）で、890万ドルの利益を記録した。

今回のGhost（GHOST）は、高い価格変動の可能性を持つミームコインを狙う同氏のポートフォリオに新たに追加された銘柄だ。

GHOSTはソラナ上で展開されるプライバシー重視型プロジェクトGhostWareの基軸トークンで、完全な匿名性を提供するプラットフォームとして位置づけられる。

同氏の取引は主にソラナ（SOL）ブロックチェーン上で行われている。

将来性が高いソラナが提供する高速処理と低い取引手数料は、このような高頻度の取引戦略に不可欠な要素となる。

1取引あたり平均わずか0.00025ドルという低コストが、他のネットワークでは非現実的な迅速なポジションの出入りを可能にする。

ソラナ今後の技術的優位性とプライバシートークン

LeBron氏の取引戦略の成功は、SNSの動向や著名人の関与に大きく影響される一方、ソラナブロックチェーンの技術的優位性に支えられている。

高い処理能力により、トランザクションの混雑時でも安定した取引環境を維持できる点が評価される。

プライバシー関連トークンへの注目が高まる中、GHOSTは市場で存在感を増している。

現在の価格は約0.011ドル、時価総額は1120万ドルで推移し、GHOST/SOL取引ペアでは9700件以上のトランザクションが記録。

アナリストの間では「プライバシーは次の1000倍銘柄のメタとなる」との見方も広がる。

2020年から4年間休眠していたソラナのジェネシスウォレット3つが最近再起動し、100SOL以上をGHOSTへ交換する動きも確認された。

初期開発者や関係者が保有していた可能性のあるこれらのウォレットの動きは、ソラナエコシステム内でのGHOSTへの関心の高さを示す材料となる。

LeBron氏のウォレットは500以上の異なるトークンを保有しつつ、約33万2500ドル相当のソラナと、517万ドル相当のUSDCを保持している。

次に急騰狙えるプレセール銘柄、Bitcoin Hyperが浮上

LeBron氏のような成功は、将来性の高いプロジェクトを初期段階で見つけ出すことの重要性を示している。

現在プレセール段階にあるビットコイン（BTC）レイヤー2のBitcoin Hyper（HYPER）が投資家の関心を集めている。

ビットコインの強固なセキュリティを基盤としながら、ステーキングやDeFiといったWeb3.0の機能をビットコイン保有者に提供することを目指す。

特筆すべきは、ソラナ仮想マシン（SVM）を統合している点だ。

ソラナで培われた高速・低コストなアプリケーション開発環境をビットコインエコシステムに持ち込むことが可能となる。

現在実施中のプレセールでは、トークン価格が約0.013ドルで提供されており、初期投資家には最大48%のAPYという高いステーキング報酬も設定されている。

すでに10億以上のHYPERがステークされるなど、市場の期待感は高まる一方だ。

仮想通貨プレセールは2500万ドルを突破し、早期参加者の関心の高さを示す。

Canonical Bridgeを通じてビットコインをレイヤー2へブリッジし、ゼロ知識証明でトランザクションの正当性を検証する設計は、セキュリティと処理速度の両立を図る。

ソラナエコシステムで成功を収めたトレーダーの視点を参考に、新たな投資機会を今すぐチェックといい。