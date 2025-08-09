BTC $116,424.07 -0.91%
ETH $4,043.15 4.42%
SOL $177.29 3.21%
BNB $793.16 1.52%
XRP $3.27 5.92%
DOGE $0.22 4.07%
SHIB $0.000013 4.34%
PEPE $0.000011 8.65%
Cryptonews DeFiニュース

JPモルガンが指摘、機関投資家のDeFi利用が低迷｜課題を分析

仮想通貨
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
JPモルガンの報告書を象徴する、伝統金融とDeFi（分散型金融）が融合する抽象的なデジタルアート

JPモルガンのアナリストチームは7日、DeFi（分散型金融）や資産のトークン化に対する機関投資家の関心が、インフラの成長にもかかわらず限定的であるとの分析を明らかにした。

報告書は、規制の不透明性や法務リスク、そして明確な需要の欠如が、伝統的な投資家をDeFi市場から遠ざけている主な要因であると指摘している。

進まぬDeFiとトークン化の普及

JPモルガンのレポートによると、機関投資家によるDeFiと資産トークン化への参入は依然として低い水準にある。基盤となる技術やインフラは進化しているものの、機関投資家の本格的な参加には至っていない。

DeFi市場の総ロック額（TVL）は、2021年のピークや2022年の仮想通貨市場暴落以前の水準を下回ったままだ。個人投資家の参入や技術革新は続いているが、市場全体としての回復は遅れているのが現状である。

一方で、トークン化された資産は総額250億ドル（約3.6兆円）、債券は80億ドル（約1.17兆円）に達している。

しかし、その利用はごく一部の実験的な試みに限定されており、機関投資家による広範な採用には繋がっていない。価格の安定を目的とするステーブルコインの分野では技術的な進展が見られるものの、全体的な普及には至っていない。

規制と構造的な課題が障壁に

機関投資家がDeFiへの参入をためらう最大の要因は、規制と法的な課題だ。各国の規制が統一されておらず、ブロックチェーン上の資産分類に関する法的な問題も未解決のままである。

さらに、スマートコントラクトの脆弱性や、分散型プラットフォームの運用リスクも大きな懸念材料となっている。本人確認（KYC）機能を備えたコンプライアンスツールの開発は進んでいるものの、機関投資家の信頼を得るには至っていない。

その結果、機関投資家はDeFiプロトコルよりも、規制の枠組みが明確なビットコインや、既存の金融技術ソリューションを優先する傾向にある。

伝統的な金融機関は、ブロックチェーンに代わるオフチェーンの代替手段で効率化を進めており、現時点ではDeFiの必要性を感じていない。

イーサリアムニュース
イーサリアム投資はETFより財務企業？DeFi戦略が新たな収益源に
2025-08-07 22:36:07
,
筆者 Takayuki A.
テクノロジーニュース
ソラナの最新Web3スマホ「Seeker」が出荷開始｜50カ国以上へ
2025-08-06 21:12:48
,
筆者 Takayuki A.
ビットコインニュース
ネイルサロンのコンヴァノ、21000ビットコインの保有計画発表
2025-08-05 22:09:01
,
筆者 Eiji M.
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,089,206,772,539
6.44
トレンドの仮想通貨
イーサリアムニュース
イーサリアム投資はETFより財務企業？DeFi戦略が新たな収益源に
2025-08-07 22:36:07
,
筆者 Takayuki A.
テクノロジーニュース
ソラナの最新Web3スマホ「Seeker」が出荷開始｜50カ国以上へ
2025-08-06 21:12:48
,
筆者 Takayuki A.
ビットコインニュース
ネイルサロンのコンヴァノ、21000ビットコインの保有計画発表
2025-08-05 22:09:01
,
筆者 Eiji M.

注目記事

Industry Talk
ソラナの今後はどうなる？アナリストは新しい犬系銘柄に注目
Eiji M.
Eiji M.
2025-08-09 00:42:09
アルトコインニュース
パクソス、バイナンス提携巡るNYDFS和解で71億円支払いへ
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-08-09 00:37:31
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
2020年よりBTCに興味をもち、暗号資産（仮想通貨）投資をはじめる。同時に、暗号資産ブログとSNSの運用を開始し、2023年より海外のクリプトメディアでライターとしても勤務。DeFiでの資産運用・P2Eゲーム・国内NFTへの投資も積極的に行う。興味分野は、Web3・最新テクノロジー・海外情報など。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム