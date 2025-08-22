イーサリアムがビットコインを超える理由4つ｜JPモルガン分析

最終更新日: 8月 22, 2025

大手銀行JPモルガンは21日、イーサリアム（ETH）がここ数週間でビットコイン（BTC）をアウトパフォームしているとの分析レポートを公開した。

イーサリアムが優位に立つ4つの要因

JPモルガンはイーサリアムがビットコインを上回るパフォーマンスを示している要因を4つ特定した。

第一に、ETFの構造とステーキングに関する規制の進展がある。

投資家は、米証券取引委員会（SEC）が現物イーサリアムETFのステーキングを最終的に許可すると期待している。

これにより、これらの金融商品は利回りを生み出すものへと変わり、参加への技術的な障壁も低くなる。

また、SECがリキッドステーキングトークンを証券と見なさない可能性を示唆したことで、機関投資家の懸念が和らぎ、採用が促進されている。

第二の要因は、企業によるイーサリアム保有の拡大がある。

現在、約10社の上場企業が合わせてイーサリアムの循環供給量の2.3%に相当する量を保有している。これらの企業は、ステーキングや分散型金融（DeFi）戦略を通じて新たな収益源を模索しており、イーサリアムの有用性を高めている。

第三に、有利なETF償還メカニズムが挙げられる。

SECが現物仮想通貨ETFの現物償還を承認したことで、運用コストが削減され、市場の流動性が向上すると見込まれている。

これにより、大規模な引き出し時の強制的な売却を防ぐことができ、イーサリアムETFは機関投資家にとってより魅力的になる。

最後に、法整備の進展が追い風となっている。

米国のステーブルコイン法案の可決や、9月末までに予定される仮想通貨市場構造法案の採決への期待が、イーサリアムエコシステムにとって好ましい規制環境を生み出している。

ビットコインとイーサリアム

暗号資産（仮想通貨）市場全体が調整局面にある中でも、イーサリアムはビットコインを大幅に上回るパフォーマンスを見せている。

ビットコインは史上最高値の12万4,000ドルから約11万2,000ドルに下落したが、イーサリアムも同様に4,800ドルから4,000ドルへと調整した。

しかし、イーサリアムはビットコインと比較して強い回復力を示した。

7月の仮想通貨市場の時価総額は14%増の3.7兆ドル（約547.6兆円）に達した。

この期間、イーサリアムは49%という高い上昇率を記録し、ビットコインの8%増を大きく上回った。

特に、現物イーサリアムETFは7月に54億ドルという記録的な資金流入を集めた。

これはビットコインETFのパフォーマンスに匹敵するが、8月にはビットコインETFから小規模な資金流出が見られる一方、イーサリアムETFは安定した資金流入を維持している。

JPモルガンのアナリストは、ETFと企業の財務資産におけるイーサリアムの保有量が今後も増加する可能性があると指摘した。