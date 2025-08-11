Galaxy Digital、ソラナ大規模送金で市場に売り圧力の懸念

暗号資産（仮想通貨）投資会社のGalaxy Digitalは10日、約4,112万ドル（約60億8,600万円）相当のソラナ（SOL）を大手仮想通貨取引所に送金した。

この動きは、市場参加者の間で潜在的な売り圧力への懸念を引き起こしている。

ブロックチェーン追跡プラットフォームにより、同社のウォレットからバイナンスとコインベースへ合計22万4,000SOLが移動したことが確認されている。

大口送金がソラナ市場にもたらす影響と懸念

今回の送金は、ブロックチェーン追跡プラットフォームArkham Intelligenceが特定し、その後、複数の分析アカウントによって公表された。

大口保有者による取引所への大規模な資金移動は、潜在的な売り圧力と見なされることが多いため、市場関係者はこの動向を注視している。

ソラナは、その高速な取引処理能力と成長するエコシステムから、近年、機関投資家からの関心が高まっている。しかし、過去のデータでは、こうした大口送金が短期的な価格下落圧力に繋がる傾向が見られる。

仮想通貨アナリストは、送金自体が即座に売却を意味するわけではないと慎重な見方を示している。

ポートフォリオの再調整や、機関投資家向けの流動性提供、あるいは最近のソラナの価格上昇に伴う利益確定が動機である可能性も指摘されている。

今後の市場動向とソラナの見通し

この取引は、特定のウォレットがGalaxy Digitalのものであると特定されたことで追跡が可能となった。

送金の背景にある正確な意図は不明だが、市場の不確実性を高め、短期的な価格変動につながる可能性が指摘されている。

コミュニティの一部では、今回の送金を「投げ売り」と見なす見方もあるが、多くの専門家は、機関投資家が通常の業務の一環として資産を移動させることは珍しくないとして、過度な憶測を戒めている。

市場参加者は、今後のソラナの価格動向に注目している。大口送金がその後の大きな価格変動の前兆となる過去の事例を考慮し、トレーダーは取引所の注文板やネットフローデータを通じて実際の売却状況を確認する必要がある。

短期的な懸念は存在するものの、ソラナの長期的なファンダメンタルズは依然として強力であるとの見方が多数を占めている。