イーサリアム創設者、高速証明プロトコルGKRを発表

暗号資産ライター Yu Ashina 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト 最終更新日: 10月 22, 2025

イーサリアム（ETH）のヴィタリック・ブテリン共同創業者は19日、高速な証明システムを可能にするプロトコル群GKRを明らかにした。

ブテリン氏は自身のウェブサイトで公開した公式チュートリアルで、GKRを多くの証明システムの高速性の背後にあるプロトコルと説明した。

GKRは特に、ハッシュ化やニューラルネットワークのように、繰り返し同じ関数を適用する多層構造の計算に最適化されている。

このプロトコルは複雑な計算を検証する際、すべての中間段階を調べる必要がなく、効率を大幅に向上させる。

GKRがもたらす飛躍的な効率改善

ブテリン氏は、GKRがPoseidon2ハッシュ関数の証明に実装された例を挙げ、「一般的なノートパソコンで毎秒200万回のPoseidonハッシュを証明する人々がいる」と言及した。また、zk-MLシステムが大規模言語モデルの推論を高速で証明していることにも触れている。

従来の検証方法では、元の計算の約100倍の作業量をコンピューターが担う必要があった。これに対し、GKRはこの負担をわずか10から15倍にまで削減し、飛躍的な効率改善を実現する。

この性能により、一般消費者向けのグラフィックスカード50枚だけで、イーサリアムの完全な取引検証が可能になるとされる。

ブロックチェーンの課題解決とイーサリアムの今後

GKRの導入は、暗号資産（仮想通貨）の基盤であるブロックチェーンのスケーラビリティとプライバシーにおける重要な課題に対応する。現在の検証方法は計算負荷が大きく、ゼロ知識技術の広範な採用を妨げる一因となっていた。

今回の開発は、イーサリアム財団が最近立ち上げたプライバシー強化を目指す取り組みとも時期が一致している。このプロトコルは、ZK-EVMやブロックチェーン上での人工知能（AI）など、複雑化するアプリケーションへの需要に応えるものだ。

ブテリン氏は、GKR自体はプライバシーではなく、計算の簡潔さに焦点を当てた技術だと明言している。しかし、ZK-SNARKなどでラップすることでゼロ知識を達成できると説明した。

GKRの仕組みは、入力と出力へのコミットメントのみを要求し、中間層を省略する。

同氏はこれを「教師が宿題の全計算過程ではなく、要点のみを確認して採点するようなものだ」と例えた。

このような技術革新はイーサリアムの今後を分析する上で重要であり、取引コストの削減とプライバシー機能の強化が期待される。

この動向は、今後の仮想通貨ランキングにも変動をもたらす可能性がある。