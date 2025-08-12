BTC $119,035.32 -0.87%
ETH $4,396.84 2.55%
SOL $177.69 -0.40%
BNB $812.74 1.37%
XRP $3.18 -0.13%
DOGE $0.22 -1.63%
SHIB $0.000013 -0.19%
PEPE $0.000011 -0.70%
Cryptonews イーサリアムニュース

イーサリアム保有者の97%が含み益状態｜歴史的高水準に

イーサリアム(ETH)
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
利益状態にあるイーサリアムのコンセプトを表す抽象的なデジタルアート。

オンチェーン分析企業のSentoraは11日、暗号資産（仮想通貨）イーサリアムeth logo ETH +0.71%の保有アドレスのうち、97%が現在利益状態にあると報告した。

損失状態にあるアドレスは約1%、損益分岐点にあるアドレスは2%とみられる。

保有者のほぼ全員が含み益を抱えるこの状況は、仮想通貨市場の歴史において重要な節目とされており、過去の強気サイクルでも同様の状況が市場の大きな転換点に先行してきた。

イーサリアムの利益状態が誘う、売り圧力と警戒感

24h7d30d1yAll time

保有者の大部分が利益状態にあることで、市場では利益確定の動きが活発化している。現在、イーサリアムの1日あたりの利益確定額は約5億5,300万ドルに上り、年7月には7億7,100万ドルでピークに達した。

この売り圧力の主な要因は短期保有者によるもので、長期保有者の利益確定は2024年12月と同程度の水準で推移している。

市場アナリストは、歴史的に保有者の90%以上が利益を得ると、大規模な売却につながる傾向があると指摘する。これは2021年の仮想通貨強気相場でも観測された現象だ。

しかし、今回の状況が過去と異なるのは、長期保有者がより高い回復力を見せている点だ。彼らの利益確定パターンはパニック売りではなく、2024年後半に見られた安定した動きに似ている。

テクニカル分析家は、保有者の97%が含み益という高い利益率が市場の天井を示唆する可能性を指摘しつつも、この状態の持続性と今後の価格反応が、一時的なピークか持続的な強気相場かを判断する鍵になると強調している。

強気と弱気が交錯するイーサリアム市場の今後

イーサリアム市場は、強気と弱気のシグナルが交錯している状況だ。BitMEXの元CEOであるアーサー・ヘイズ氏のような著名人はイーサリアムとDeFiトークンの保有を増やす一方、ビットコイン支持者のサムソン・モウ氏は、多くのイーサリアム保有者が戦略的に資金を循環させているとの見方を示している。

DeFiLlamaのデータは、イーサリアムの分散型金融エコシステムに相当な価値がロックされていることを示しており、ネットワークへの機関投資家の関心の高まりを裏付けている。

Sentoraの分析によれば、この高い利益率はイーサリアムのファンダメンタルズに対する広範な信頼感を示す一方で、歴史的な利益確定パターンが続く可能性も示唆している。

一部の市場観測筋は、最近の価格動向は、ビットコイン保有者が一時的に資金をイーサリアムに移し、新たなトレンドから利益を得ようとする戦略的なローテーションを反映していると推測する。

ETH/BTC為替レートも、二大仮想通貨間の相対的な強さを測る上で重要な指標となっている。市場参加者の間で今後の動向を巡る見解が分かれる中、イーサリアムの将来価格が注目されている。

ビットコインニュース
ハーバード大学基金、ビットコインETFに172億円超を投資
2025-08-11 13:00:57
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
8月第2週の仮想通貨ニュース｜リップル社と米SECの訴訟終結など
2025-08-11 12:58:08
,
筆者 Naoki Saito
金融・経済ニュース
トランプ氏支援企業、15億ドル調達へ｜仮想通貨で上場目指す
2025-08-10 21:48:29
,
筆者 Daisuke F.
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,188,446,842,969
7.31
トレンドの仮想通貨
ビットコインニュース
ハーバード大学基金、ビットコインETFに172億円超を投資
2025-08-11 13:00:57
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
8月第2週の仮想通貨ニュース｜リップル社と米SECの訴訟終結など
2025-08-11 12:58:08
,
筆者 Naoki Saito
金融・経済ニュース
トランプ氏支援企業、15億ドル調達へ｜仮想通貨で上場目指す
2025-08-10 21:48:29
,
筆者 Daisuke F.

注目記事

Industry Talk
ソラナ今後の価格予測、1000ドル追加の価値｜期待のBTC関連銘柄
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-08-12 23:11:41
ブロックチェーンニュース
ド・クォン氏、詐欺罪で有罪答弁か｜テラ崩壊事件の責任
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-08-12 23:08:43
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
2020年よりBTCに興味をもち、暗号資産（仮想通貨）投資をはじめる。同時に、暗号資産ブログとSNSの運用を開始し、2023年より海外のクリプトメディアでライターとしても勤務。DeFiでの資産運用・P2Eゲーム・国内NFTへの投資も積極的に行う。興味分野は、Web3・最新テクノロジー・海外情報など。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム