DeepSeek AI選定、年末2倍狙える4つのアルトコイン｜XRPやソラナ

DeepSeek AIは、2025年末までに価格が2倍になる可能性を持つ暗号資産（仮想通貨）として4銘柄について触れた。

今回選定されたのは、ソラナ（SOL）、リップル（XRP）、チェーンリンク（LINK）とBTC関連コイン。

AIによる分析は、2026年に向けた仮想通貨ポートフォリオを構築する上での一つの指針となり得る。

機関投資家の参入や規制環境の整備が進む中、実用性を持つアルトコインへの関心が高まっている。

ソラナ：高速処理で機関投資家など今後に期待

DeepSeek AIの分析では、ポートフォリオ全体の10%が将来性の高いソラナに割り当てられた。

この背景には、大手資産運用会社によるソラナETFの申請など、機関投資家からの関心の高まりがある。

ソラナは高速かつ低コストなネットワークで多くの開発者を魅了している。

分散型金融やNFTプロジェクトの主要プラットフォームとして、イーサリアム（ETH）を上回る処理速度を武器に存在感を増している状況だ。

技術的な優位性と実用性の高さが、年末までの大幅な価格上昇を支える要因として評価された。

リップル：規制課題克服で新たな局面

リップルの将来価格にも同様に10%が配分された。

リップル社のステーブルコイン導入や、規制の枠組みが整備されたことが評価されている。

長年続いた米証券取引委員会（SEC）との法廷闘争が2025年に入り好転したことで、市場の力学に変化が生まれたと分析される。

この規制課題の克服は、機関投資家や金融機関がリップルの技術を安心して採用できる環境を整えつつある。

国際送金における明確なユースケースも強みだ。

実際の金融機関での採用事例が増加しており、XRPの実用性の高さが際立っている。

チェーンリンク：Web3インフラの要

チェーンリンクにはポートフォリオの5%が配分された。

同社のクロスチェーン相互運用性プロトコル（CCIP）が持つ優れた機能が選定の理由だ。

この技術は、異なるブロックチェーン間でデータを安全に転送する役割を担う。

チェーンリンクはWeb3インフラの重要な構成要素と認識されており、多くのDeFiプロジェクトが同社の価格オラクルを利用している。

技術的な優位性と市場での必要性が、年末までの成長期待を支えている。

Bitcoin Hyper：34億円突破の新興プロジェクト

主要アルトコインが注目される一方、ビットコイン（BTC）のレイヤー2スケーリングソリューションであるBitcoin Hyper（HYPER）が関心を集めている。

ビットコインの堅牢なセキュリティを活用しつつ、取引の高速化とコスト削減を目指す新興コインだ。

ゼロ知識ロールアップ技術とソラナ仮想マシン（SVM）を統合することで、通常10分要するビットコインのブロック生成時間を数秒に短縮する。

現在進行中のプレセールでは、既に2300万ドル（約34億7300万円）以上の資金調達に成功している。

この34億円突破という実績は、プロジェクトへの市場の期待の高さを示している。

公式サイトでウォレットを接続し、ETHやBNBなどの対応通貨で購入でき、ステーキング機能も利用可能だ。

専門家は、トークン生成イベント後の上場価格0.012975ドルから、ビットコイン市場の回復と連動して価格が上昇する可能性があると分析。

プレセールは2025年第4四半期頃に終了予定で、その後は分散型取引所のUniswapでの上場が計画されている。