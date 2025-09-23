BTC $112,928.00 -0.14%
ETH $4,196.05 -0.07%
SOL $217.65 -3.41%
BNB $988.58 -2.98%
XRP $2.87 1.96%
DOGE $0.24 0.32%
SHIB $0.000012 -0.20%
PEPE $0.0000096 -0.95%
Cryptonews 金融・経済ニュース

コインベースの仮想通貨準備金、2021年以来の最高水準を記録

仮想通貨
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
コインベースのビットコインとイーサリアムの準備金増加を示す未来的なデータ視覚化。

米国の暗号資産（仮想通貨）取引所コインベース・グローバルは19日、同社のビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の準備金が1,120億ドル（約16兆5,760億円）に達した。

この水準は、ブロックチェーン分析プラットフォームのCryptoQuantによると、過去4年間で最も高いものとなる。

主要取引所準備金が4年ぶり高水準、強気相場到来の兆候か

コインベースが保有するビットコインやイーサリアム、ステーブルコインを含む準備金が1,120億ドルに達したことは、同社が最後にこの水準を記録した2021年11月以来のことだ。

アナリストは、この動きを新たな資本流入の明確な証拠と見ており、機関投資家および個人投資家の両方からの信頼が高まっている兆候だと指摘する。

CryptoQuantのアナリスト、CryptoOnChain氏は、過去のサイクルでは主要取引所の準備金増加が市場の流動性向上と強気な価格モメンタムと一致することが多かったと分析。

今回の高水準達成は、ビットコインやイーサリアム、ソラナといった主要な仮想通貨への強い需要と蓄積が市場の新たな局面を示す可能性があると見解を示した。

実際に、イーサリアムの大口保有者である「クジラ」は4月以降、数百万ETHを買い増し、顕著な価格上昇を牽引している。

ビットコインエコシステムの新展開　レイヤー2ソリューションへの関心高まる

市場の活性化とともに、ビットコインの潜在能力をさらに引き出す新技術への関心も高まっている。

特に注目されているのが、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして開発されているBitcoin Hyper （HYPER）だ。

仮想通貨HYPERは、ビットコインの強固なセキュリティを維持しつつ、高速なソラナの仮想マシンを統合することで、スマートコントラクトや分散型アプリケーション（dApps）の実行を目指している。

これにより、これまでイーサリアムなどで主流だった分散型金融（DeFi）やNFTといった分野に、ビットコインが本格参入する道が開かれる可能性がある。

現在行われているプレセールでは、初期参加者向けに高いステーキング利回りが設定されていることもあり、ビットコインエコシステムの新たな可能性を切り拓く存在として、HYPERトークン将来価格に大きな期待が寄せられている。

Bitcoin Hyperを見てみる
ビットコインニュース
リミックスポイント、13.2億円相当のビットコイン追加取得
2025-09-21 17:04:35
,
筆者 Takayuki A.
XRPニュース
米初のXRP現物ETFがローンチ、今後の仮想通貨投資戦略は？
2025-09-22 23:13:23
,
筆者 Ikkan Kawade
金融・経済ニュース
ゲンスラー前SEC委員長、トランプ政権下の仮想通貨政策を批判
2025-09-22 15:29:58
,
筆者 Hideaki S.

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,068,098,040,664
-4.37
トレンドの仮想通貨
ビットコインニュース
リミックスポイント、13.2億円相当のビットコイン追加取得
2025-09-21 17:04:35
,
筆者 Takayuki A.
XRPニュース
米初のXRP現物ETFがローンチ、今後の仮想通貨投資戦略は？
2025-09-22 23:13:23
,
筆者 Ikkan Kawade
金融・経済ニュース
ゲンスラー前SEC委員長、トランプ政権下の仮想通貨政策を批判
2025-09-22 15:29:58
,
筆者 Hideaki S.

注目記事

Industry Talk
ビットコインは金の補完資産に、ドイツ銀行予測｜その背景は？
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-09-23 11:30:00
テクノロジーニュース
LINEとKaia、ステーブルコイン決済アプリ「Project Unify」発表
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-09-23 11:26:01
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
2020年よりBTCに興味をもち、暗号資産（仮想通貨）投資をはじめる。同時に、暗号資産ブログとSNSの運用を開始し、2023年より海外のクリプトメディアでライターとしても勤務。DeFiでの資産運用・P2Eゲーム・国内NFTへの投資も積極的に行う。興味分野は、Web3・最新テクノロジー・海外情報など。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム