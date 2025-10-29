BTC $112,593.35 -1.15%
ETH $3,999.17 -2.50%
SOL $193.96 -3.72%
BNB $1,105.16 -3.03%
XRP $2.61 -0.74%
DOGE $0.19 -3.25%
SHIB $0.000010 -2.17%
PEPE $0.0000069 -2.82%
Cryptonews ブロックチェーンニュース

USDC発行元サークル、新ブロックチェーンArcのテスト版公開

ステーブルコイン ブロックチェーン
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
最終更新日: 
Circle社のブロックチェーン「Arc」が伝統金融とテクノロジーを繋ぐ様子のイメージ図

ステーブルコインUSDCの発行元であるサークル社は28日、決済に特化したブロックチェーンArcのパブリックテストネットを公開した。

Arcは、米ドル建ての手数料、1秒未満の決済速度、選択可能なプライバシー管理機能を特徴としている。

サークル社は今後、Arcのバリデーター参加やガバナンスをコミュニティに開放し、段階的に分散化を進める計画だ。

大手金融機関が参加するテストネット

サークル社は、時価総額760億ドルのステーブルコインUSDCを手がける企業で、今回公開したArcを「インターネット時代の経済OS」と位置付けている。

同プロジェクトには、BlackRock、Visa、HSBC、AWS、Anthropicといった100を超える世界の金融機関、資産運用会社、テクノロジー企業が参加している。

参加企業全体で管理する資産は数兆ドル規模に上り、その活動は米州、アジア、欧州、アフリカ、中東など世界中に及ぶ。

Arcの主な特徴は、機関投資家の利用を最適化するための1秒未満の決済速度と、米ドル建ての取引手数料だ。

また、規制要件を遵守するためのプライバシー管理機能も提供し、必要に応じて透明性を確保できる設計となっている。

さらに、法定通貨に裏付けられたステーブルコインや、債券・ファンドなどの現実世界資産（RWA）のトークン化にも対応する。

市場拡大と戦略的パートナーシップ

ステーブルコインによる決済額は、2025年に入ってから現在までに194億ドルに達し、市場規模は2030年までに4兆ドルに達すると予測されている。

また、トークン化資産（RWA）の市場も、従来型金融の効率化需要に後押しされ、2033年までに19兆ドルへ成長する見込みだ。

この成長市場を背景に、ArcのテストネットにはオーストラリアのForte AUDやブラジルのAveniaなど、各国の通貨発行体も参加している。

これらのステーブルコインは、将来的には主要な仮想通貨取引所で広く利用される可能性がある。

ステーブルコインを基盤とした手数料体系や、資産間の流動性確保について検証を進める。

技術面では、AWSやAI企業Anthropicとの連携により、スケーラビリティの向上とブロックチェーン上でのアプリケーション開発を強化する。

Circleは将来的に、ステーブルコインの相互運用性や為替流動性の向上、クロスチェーンでの資産移転といった機能強化を計画しており、Arcをインターネットネイティブな金融ハブとして確立することを目指している。

Industry Talk
クジラ注目で急騰間近か｜AI関連銘柄がETHとSOL上でローンチ
2025-10-28 18:30:00
,
筆者 Daisuke F.
ビットコインニュース
韓国版メタプラネット、ビットコイン積立開始｜1万BTC目標
2025-10-28 18:28:47
,
筆者 Eiji M.
アルトコインニュース
コインチェックのIEO、ファンプラ｜開始2日で目標10億円突破
2025-10-24 09:53:50
,
筆者 Naoya Tokunaga

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$3,998,453,863,746
4.69
トレンドの仮想通貨
Industry Talk
クジラ注目で急騰間近か｜AI関連銘柄がETHとSOL上でローンチ
2025-10-28 18:30:00
,
筆者 Daisuke F.
ビットコインニュース
韓国版メタプラネット、ビットコイン積立開始｜1万BTC目標
2025-10-28 18:28:47
,
筆者 Eiji M.
アルトコインニュース
コインチェックのIEO、ファンプラ｜開始2日で目標10億円突破
2025-10-24 09:53:50
,
筆者 Naoya Tokunaga

注目記事

ビットコインニュース
ビットコインETF市場、ブラックロック一社が牽引
Yu Ashina
Yu Ashina
2025-10-29 11:30:50
ブロックチェーンニュース
MetaMask、複数チェーン対応の新アカウント機能を導入
Naoya Tokunaga
Naoya Tokunaga
2025-10-29 11:16:19
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム