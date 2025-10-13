ChatGPT、リップル9ドル予測｜年末に100倍狙える新興コインは？

ChatGPTは、リップル（XRP）が将来的に9ドルから10ドルまで高騰すると予測した。

具体的には、2025年末までに5ドルから7ドル、その後約2年以内に9ドルから10ドルの大台突破を達成する可能性があると見解。

近年、AIによる価格予想の精度が向上しており、市場参加者の間でChatGPTの分析が注目を集めている。

ChatGPTが予測するリップル 今後の強気な未来

ChatGPTは、リップル将来価格がさらに上昇するためには、現在推移している3.00ドル付近の抵抗線を突破することが重要と分析。

テクニカルチャート上では、強気転換を示す可能性のあるパターンを形成しており、価格動向の変化が注目される状況だ。

過去1週間でリップルは約4%の上昇を記録した。

この背景には、日本銀行が機関投資家向けにXRPのレンディングプログラムを開始したことがある。

この動きは、XRPが各国の決済システムで重要な役割を担う可能性を示すものとなっている。

データ分析サイトSantimentによると、クジラと呼ばれる大口投資家は直近2日間で約2億5000万XRPを取得。

また、2025年第3四半期は前年同期比27%増と最も大きな成長を見せており、第4四半期も力強い動きで始まっている。

リップル上昇の要チェック要因3選

リップルの今後6ヶ月の価格を左右する要因は大きく3つに集約される。

第一に、SECとの訴訟における最終的な決着だ。

規制当局が訴訟を取り下げたことで、XRPの小売取引が証券に該当しないとする2023年の判決が再確認された形となっている。

第二に、現物リップルETFの承認可能性がある。

複数の企業がSECにETF申請を提出しており、承認されれば機関投資家からの大規模な資金流入が期待される。

第三に、国際送金システムへの採用拡大だ。

リップルのOn-Demand Liquidity（ODL）サービスは、金融機関による国際送金の手段として採用が進んでおり、XRPの実用性向上につながっている。

年末に100倍狙える：BTCレイヤー2銘柄が急浮上

リップルのような主要アルトコインが堅調な一方、市場では既存ブロックチェーンの課題解決を目指す新しいプロジェクトにも関心が集まっている。

その一つが、ビットコイン（BTC）のレイヤー2ソリューションとして設計されたBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ビットコインのスケーラビリティ、取引遅延、高額な手数料といった長年の課題を克服することを目的としている。

ホワイトペーパーによると、カノニカルブリッジを介してビットコインのレイヤー1と直接接続される。

Bitcoin Hyperは現在プレセールを実施しており、すでに2300万ドル以上の資金調達に成功。

プレセール参加者には最大152%のAPY（年間利回り）でステーキングできる仕組みが提供されており、早期参加者への報酬が手厚い設計となっている。

HYPERの買い方は簡単で、公式サイトからBest WalletまたはMetaMaskなどのウォレットを接続し、ETH、USDT、BNB、SOLまたはクレジットカードで購入できる。

現在の価格は0.012965ドルで、プレセールは50段階に分かれており、各段階で価格が上昇する仕組みだ。

専門家はHYPERの価格予想を、2025年に0.0583ドル、2026年に0.1557ドル、2030年には0.7785ドルに達する可能性があると見込んでいる。

これは最終プレセール価格から大幅な上昇を意味し、一部のアナリストは100倍の高騰も期待できると指摘している。

リップルの強気相場とBitcoin Hyperの台頭により、仮想通貨市場では年末に向けて大きな価格変動の可能性を秘めた環境が整いつつある。