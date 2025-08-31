ビットワイズCIOがソラナ強気予測｜今夏1,000ドルの可能性も

米暗号資産（仮想通貨）運用会社ビットワイズの最高投資責任者（CIO）を務めるマット・ホーガン氏が30日、ソラナ SOL +0.81%がまもなく史上最高値を更新する可能性があるとの見解を示した。

ビットワイズは、2025年の市場に関する10の予測を公表しており、特にソラナが新高値に達する可能性を強調。

「壮大な3銘柄」と位置づけるビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、ソラナが、それぞれ史上最高値を達成するという広範な見通しの一部である。

ビットワイズがソラナ強気予測｜今夏に1,000ドル到達か

ビットワイズは、現在の市場の勢いと機関投資家による採用パターンに基づき、ソラナが上昇軌道を続けると予想している。

ホーガン氏は「ソラナは素晴らしい年になるだろう。おそらくイーサリアムを上回るパフォーマンスを見せる。750ドルは容易で、1,000ドルに達する可能性もある」と明確に述べた。

ビットコインはその予想を上回り、同社の予測が保守的であったことが証明されている。ホーガン氏の現在のソラナに対する見通しは、ネットワークの最近のパフォーマンスに基づいている。

ビットワイズの調査によると、ETFへの機関投資家からの需要と市場へのさらなる資金流入が、市場に新たに入る供給を圧倒し、大幅な価格上昇圧力が生まれるという。

第二に、大手資産運用会社の仮想通貨市場への参入が挙げられる。ビットワイズは、コインベースがS&P 500に、マイクロストラテジーがNasdaq 100に加わることで、米国の投資家の暗号資産へのエクスポージャーが大幅に増加すると見ている。さらに、ホーガン氏は規制の変更も重要な触媒であると強調。

加えて、ソラナのエコシステムのファンダメンタルズの成長も指摘された。単なるミームコインの投機を超えた持続可能なアプリケーションがユーザーの有機的な成長を牽引している点が評価されている。

ビットコインは20万ドル、イーサリアムも回復か

ビットワイズの2025年の見通しには、ソラナのパフォーマンス以外にも相互に関連する予測が含まれている。

同社はビットコインが年末までに20万ドル（約2,940万円）に達すると予測。ホーガン氏は「ビットコインは来年、再び2倍になるだろう」と述べている。

同社の分析は、米国政府が戦略的なビットコイン準備金を設立すれば、さらに劇的な可能性があることを示唆している。ホーガン氏は、米国が「保有する20万BTCを売却しない可能性は80〜90%」と見積もっている。

一方、イーサリアムについては、ホーガン氏が「仮想通貨の中間子」「人々が嫌う資産」と認めつつも、ビットワイズはその総預かり資産（TVL）が「2022年以来の最高水準に上昇した」と指摘した。

ホーガン氏は、ソラナが「元祖のビットコインでもなく、話題の銘柄でもない」代わりに、高性能ブロックチェーンとして機関投資家の関心を集めているという市場の物語における優位性を特に強調している。