BTC $112,593.35 -1.15%
ETH $3,999.17 -2.50%
SOL $193.96 -3.72%
BNB $1,105.16 -3.03%
XRP $2.61 -0.74%
DOGE $0.19 -3.25%
SHIB $0.000010 -2.17%
PEPE $0.0000069 -2.82%
Cryptonews ビットコインニュース

ビットコイン、量子コンピュータの脅威に直面｜専門家が警鐘

ビットコイン(BTC)
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
筆者について

2022年に「Move to...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
量子コンピュータの脅威によって破壊されるビットコインのロゴを表現した未来的な画像

カプリオール・インベストメンツ創設者のチャールズ・エドワーズ氏は15日、量子コンピュータがビットコイン（BTC）の暗号を破る可能性があると警告した。

同氏は10月中旬にシンガポールで開催された「TOKEN2049」に登壇。

量子コンピュータが2年から8年以内にビットコインの楕円曲線暗号を破る可能性があると発言。

暗号資産（仮想通貨）コミュニティが想定するよりも早いタイミングでリスクが訪れると強調した。

「Q-Day」の到来と脆弱なビットコイン

エドワーズ氏は、量子コンピュータが暗号を突破する日を「Q-Day」と呼び、その到来が近いと警鐘を鳴らした。

ビットコイン開発者ジェームソン・ロップ氏は「4〜9年で50%のリスク」、マッキンゼーは「2〜10年でRSA暗号が破られる」と予測している。

特に危険とされるのは、全仮想通貨の約20〜30%を占める古い形式の「P2PK」アドレスだ。

これはビットコイン創設者サトシ・ナカモトが保有するとされる1,250億ドル相当のBTCも含まれている。

エドワーズ氏は自身のXで、「これらのコインは量子マシンによって奪われる可能性があり、それを止める術はない」と述べた。

求められる量子耐性への移行

デロイトの調査によると、ビットコインの約25%が量子攻撃に対して脆弱であり、対策の遅れは数千億〜数兆ドル規模の損失につながる可能性がある。

古いP2PKアドレスは現行のP2PKHアドレスにある追加のセキュリティ層を欠いている点が問題とされる。

エドワーズ氏は格子暗号やハッシュベース署名など、量子耐性アルゴリズムへの早急な移行を促し、「2026年までに防衛体制を整えるべきだ」と強調した。

対策が不十分な場合、大規模な盗難や2兆ドル規模の資産喪失に発展するリスクがあるとする。

価格上昇の中に潜む見えないリスク

この警告が出された時点で、ビットコインは約11万1,000ドルで取引されていた。

エドワーズ氏は強気派として15万ドルへの上昇可能性も示唆している。

一方で量子コンピュータによる脅威は市場の長期的安定性にとって無視できない要因となっている。

量子攻撃への対策が今後どこまで進むかは、ビットコインのセキュリティと信頼性を左右する重要な分岐点になりそうだ。

Industry Talk
クジラ注目で急騰間近か｜AI関連銘柄がETHとSOL上でローンチ
2025-10-28 18:30:00
,
筆者 Daisuke F.
ビットコインニュース
韓国版メタプラネット、ビットコイン積立開始｜1万BTC目標
2025-10-28 18:28:47
,
筆者 Eiji M.
アルトコインニュース
コインチェックのIEO、ファンプラ｜開始2日で目標10億円突破
2025-10-24 09:53:50
,
筆者 Naoya Tokunaga

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$3,998,453,863,746
4.69
トレンドの仮想通貨
Industry Talk
クジラ注目で急騰間近か｜AI関連銘柄がETHとSOL上でローンチ
2025-10-28 18:30:00
,
筆者 Daisuke F.
ビットコインニュース
韓国版メタプラネット、ビットコイン積立開始｜1万BTC目標
2025-10-28 18:28:47
,
筆者 Eiji M.
アルトコインニュース
コインチェックのIEO、ファンプラ｜開始2日で目標10億円突破
2025-10-24 09:53:50
,
筆者 Naoya Tokunaga

注目記事

ビットコインニュース
ビットコインETF市場、ブラックロック一社が牽引
Yu Ashina
Yu Ashina
2025-10-29 11:30:50
ブロックチェーンニュース
MetaMask、複数チェーン対応の新アカウント機能を導入
Naoya Tokunaga
Naoya Tokunaga
2025-10-29 11:16:19
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
2022年に「Move to Earn」アプリSTEPNから暗号資産の世界へ。以降、さまざまなブロックチェーンゲームで知識を深め、2023年よりBNB・Ethereum・SuiチェーンでDeFi運用を開始。現在はSuiチェーンに注力し、レンディングプラットフォーム「Scallop」の公式アンバサダーとしても活動中。DeFi運用やオンチェーン分析に関心を持ち、実践と発信を行っている。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム