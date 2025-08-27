BTC $111,754.38 1.38%
ビットコイン11万ドル割れ｜BTC系ミームコインに2400%上昇予測

ビットコイン(BTC)
Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。
下落するチャートを背景に、ひび割れたビットコインのシンボルが描かれ、市場の混乱を表現している。

暗号資産（仮想通貨）全体の時価総額は26日、前日比-2.07%安を記録し、約3.87兆ドル前後で推移している

仮想通貨取引所バイナンスの市場データは、主要な仮想通貨が大幅に下落したことを示した。

データによると、ビットコインbtc logo BTC +1.57%は24時間で3.16%下落し、10万9742ドルで取引され、重要な心理的節目である11万ドルを割り込んだ。

ビットコインの価格は、同日の予測値であった11万2681.22ドルを大きく下回る結果となった。

同時に、イーサリアムeth logo ETH +5.26%も8.51%下落し、4367ドルとなった。

ビットコイン今後の行方と市場の下落要因

分析ツールCoinglassのデータでは、同期間に市場全体で9億400万ドル相当の清算が発生したことが明らかになった。

そのうち8億1800万ドルがロングポジションからのもので、市場の急落が多くの強気派に打撃を与えたことを示している。

最大の単一清算は、仮想通貨取引所HTXのBTC ・テザー（USDT）ペアで発生した3924万ドルの取引だった。

今回の価格下落は、バイナンスが同日に3つのDeFi関連トークンを上場したことで、市場のボラティリティが高まったことが主な原因と見られている。

これらのトークンには、Arena-Z（A2Z）、SSV Network（SSV）、UMAが含まれる。

トークンの新規上場により、参加者の資金が新たな資産へと流れ、主要な仮想通貨に対する売り圧力が増大した。

特にA2Zは、極端なボラティリティと脆弱な流動性を持つ高リスクな投機的銘柄と評されている。

これが短期的な取引活動が市場の不安定性を増幅させた可能性がある。

同時にテクニカル指標もセンチメントの悪化を示している。

ビットコインのFear & Greed Indexは47で中立ながら、強気シグナルは36%にとどまった。

また、バイナンスコインbnb logo BNB +3.10%は899ドルへの反発が期待される中、2週間にわたる調整パターンを示していた。

今回の9億400万ドルに及ぶ清算の急増は、レバレッジをかけたロングポジションがBTC/USDTデリバティブに集中していたことで、さらに悪化した。

市場全体の調整と今後の展望

この価格下落は、市場全体で見られる広範な調整パターンと一致している。

25日に864.97ドルで取引されていたBNBも、ビットコインと同様に上場前のボラティリティを示していた。

アナリストは当初、8月のビットコインの平均取引価格を11万9334.92ドルと予測していた。

今回の下落はバイナンスのトークン上場を前にした利食いの動きが強まったことを示唆する。

UMAやSSVのようなインフラ関連トークンは、確立されたエコシステムを持つと評価されており、機関投資家の資金を主要仮想通貨から引き寄せた可能性がある。

清算データの91%がロングポジションであったことは、価格下落前に市場で強気のセンチメントが過熱していたことを浮き彫りにした。

市場関係者は、ビットコインが速やかに11万ドルの水準を回復できなければ、次のサポートラインは2025年11月の予測に基づく7月の最低値である11万302.81ドルまで下落する可能性があると指摘している。

ビットコインは今後、速やかに11万ドルの水準を回復できなければ、さらなる下落が予測される。

次のサポートラインは、11月の予測に基づくと、7月の最低値である11万302.81ドルになる可能性があると、市場関係者は指摘している。

次世代ミームコインプロジェクトへの期待

このような市場の変動期において、投資家たちは既存の主要な仮想通貨が直面する課題、特にスケーラビリティの問題を解決しようとする新しいミームコインプロジェクトに注目を移している。

その中でも特に大きな関心を集めているのが、ビットコインの新たなレイヤー2スケーリングソリューションとして登場したBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ホワイトペーパーによると、このプロジェクトは、ビットコインブロックチェーンにソラナ仮想マシンを統合する。

スマートコントラクト機能を実現し、取引速度と効率を劇的に向上させることを目指している。

Bitcoin Hyperは現在プレセール段階にあるが、その画期的なアプローチは既に多くの投資家から支持を得ており、調達額は約1200万ドルを突破している。

プレセール価格は当初の約0.0115ドルから現在は約0.012805ドルへと上昇しており、早期参入者には魅力的なエントリーポイントとなっている。

Bitcoin Hyperの購入は公式サイトから可能だ。

さらに、初期の参加者には91%を超えるステーキング報酬が提供される可能性があるとされ、将来性への期待は高まる。

一部のアナリストは、2025年末までにBitcoin Hyperの将来価格が0.32ドルに達する可能性、2400%以上の上昇を予測している。

一方、一部では、Bitcoin Hyperは詐欺ではないかとの憶測が広がっている。

しかし、プロジェクト側は信頼性を強調するため、独立した第三者によるセキュリティ監査を完了している。

現在の市場調整の中で次なる成長機会を求める人々にとって見逃せない存在となっている。

Bitcoin Hyperを見てみる
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
