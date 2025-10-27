BTC $115,157.26 3.10%
ビットコインニュース

ビットコイン長期保有者が70億ドル相当売却か、価格停滞の懸念

ビットコイン(BTC)
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
最終更新日: 
ビットコインの長期保有者による売却を示す、金庫からコインが流出するイメージ図

データ分析企業Glassnodeは25日、ビットコインの長期保有者が10月中旬以降、約62,000 BTCをウォレットから移動させたと報告した。

長期保有者の利益確定売りが市場を圧迫

Glassnodeのデータによると、10月中旬以降移動された暗号資産（仮想通貨）のビットコイン（BTC）は、現在価格で約70億ドル（約1兆710億円）に相当する。

これは2025年下半期で初めて、市場の非流動的供給が大幅に減少したことを示す動きだ。

10月22日のレポートでは、7月以降、長期保有者が1日あたり22,000 BTCを超えるペースで保有資産を売却していると指摘されていた。

供給増は価格下落の直接要因となり、10月初旬の最高値約126,198ドル（約1,930万円）から、26日時点では約113,550ドル（約1,737万円）まで下落した。

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

クジラの買い増しと二極化する市場

この売却傾向の背景には、熟練投資家による継続的な利益確定圧力がある。一方で市場の新規資金流入は鈍化し、需給の不均衡が価格を押し下げている。

特に、約1万ドルから100万ドル相当のBTCを保有するウォレットでは、昨年11月以降の継続的な流出が観測されている。

しかし、クジラと呼ばれる大口保有者はこの局面で逆に資産を蓄積。

過去30日間でクジラのウォレットは保有量を増やしており、10月15日以降は売却の動きがほとんど見られない。

短期の買い勢力が減少し、下落局面での買い支えも不十分な状況が続く中、強い現物需要が戻るまでは価格が抑え込まれる可能性がある。

専門家が示す今後の見通しと市場の過渡期

テクニカル分析では、ビットコインは短期保有者のコストベースである113,100ドル（約1,730万円）を下回っており、需給の弱さが浮き彫りになっている。

Galaxy Digitalのマイク・ノボグラッツCEOは以下のように述べる。

「規制変更やFRBの方針転換がなければ、年末価格が25万ドルに達する可能性は低い」とし、12万～12万5,000ドルでの推移を予測している。

一方、過剰なレバレッジは一掃され、未決済建玉は約30%減少。連鎖清算のリスクは低下した。

Jan3のサムソン・マウCEOは「このボラティリティは信念の弱い保有者にとっては厳しい時期だ」と述べ、市場が過渡期にあることを強調した。

価格回復のカギは、現物需要の回復とボラティリティの安定にあるとみられる。

Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
2022年に「Move to Earn」アプリSTEPNから暗号資産の世界へ。以降、さまざまなブロックチェーンゲームで知識を深め、2023年よりBNB・Ethereum・SuiチェーンでDeFi運用を開始。現在はSuiチェーンに注力し、レンディングプラットフォーム「Scallop」の公式アンバサダーとしても活動中。DeFi運用やオンチェーン分析に関心を持ち、実践と発信を行っている。
続きを読む
