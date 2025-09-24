BTC $112,036.76 -0.75%
Industry Talk

ビットコイン下落の中、注目の新しい仮想通貨｜BNB級の成長に期待

ビットコイン(BTC)
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
ビットコインの鎖を打ち破り、輝くBitcoin Hyperのロゴ。

ビットコインbtc logo BTC +0.15%は24日、月間で-1.4%減少し、約11万2000ドル台で推移している

ビットコインの大型保有者の一部が、新しい暗号資産（仮想通貨）であるBitcoin Hyper（HYPER）に注目している。

Bitcoin Hyperはビットコインの課題を解決するプロジェクトとして、市場関係者の関心を集めている。

この新しい仮想通貨は、ビットコインの取引遅延や高い手数料、スマートコントラクト非対応といった制約を克服するレイヤー2スケーリングソリューションとして開発された。

現在、仮想通貨市場全体が調整局面にある中で、ビットコインを補完するプロジェクトとして存在感を高めている。

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

ビットコイン今後の鍵？BNBとの比較から見る成長性

Bitcoin Hyperの動向は、かつてのバイナンスコインbnb logo BNB +2.13%の成長過程を想起させる。

BNBは当初、取引所の利用手数料割引を目的としたトークンだったが、後に独自のブロックチェーンを持つようになり、市場トップ10の仮想通貨へと成長した。

Bitcoin Hyperも同様に、多様なユーティリティの提供が見込まれており、既にセキュリティ監査企業による審査を受けていると伝えられる。

さらに、ソラナsol logo SOL -0.05%仮想マシンを採用することで、ビットコインにスマートコントラクト機能を付与し、拡張性と実用性を両立させようとしている。

こうした点から、新しい仮想通貨として高い注目を集めている。

市場予測では最大100倍規模の上昇余地や、長期的なポテンシャルを持つとの見解も示されているが、価格変動が大きい点には留意が必要だ。

Bitcoin Hyperの動向は、ビットコイン今後にも影響を与える。

新しい仮想通貨Bitcoin Hyperの可能性

Bitcoin Hyperは現在進行中の資金調達ラウンドで高い関心を集めている。

既に1770万ドルを調達し、現在0.012965ドルで販売されており、公式サイトからHYPERの購入は可能だ。

また、世界的なインフレ圧力や米国の金融緩和観測が、このプロジェクトにとって追い風になる可能性がある。

ホワイトペーパーによると、同プロジェクトはソラナ開発者向けのRustベースAPIを統合し、開発環境の敷居を下げる計画だ。

これにより、幅広いエコシステムを構築する可能性を秘めている。

実用面では、グローバル決済の低コスト化と高速化を実現し、既存の銀行送金システムを補完する挑戦的なモデルと評価されている。

仮想通貨市場では、有望な仮想通貨を選ぶ基準として、時価総額だけでなく技術開発や資金調達力が重要視される。

Bitcoin Hyperはこれらの水準を満たしつつあるプロジェクトの一つだ。

このようにBitcoin Hyperは今後、ビットコイン以外の仮想通貨として多様な可能性を秘めている。

現在実施中のプレセールに参加するには、公式サイトでの情報確認と慎重な判断が求められる。

Bitcoin Hyperを見てみる
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

ビットコインニュース
メタプラネット、ビットコイン追加購入｜世界5位の保有企業に
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-09-23 21:31:22
アルトコインニュース
米上場企業フォワード、ソラナ上で自社株をトークン化
Naoya Tokunaga
2025-09-23 21:10:10
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
