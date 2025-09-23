ビットコインは金の補完資産に、ドイツ銀行予測｜その背景は？

ドイツ銀行は22日、ビットコイン BTC -2.41%が2030年までに中央銀行の準備資産に加わる可能性があるとの調査レポートを公開した。

同行は、金（ゴールド）を補完する資産として、ビットコインが共存する未来を描いている。これは、デジタル資産に対する中央銀行の見方が大きく転換する可能性を示唆するものだ。

ビットコイン今後の展望：中央銀行の準備資産へ

ドイツ銀行の調査レポートによると、ビットコインは投機的な資産から、より安定した価値の保存手段へと移行しつつある。

インフレや地政学的リスクに対するヘッジ資産として機能する可能性が指摘された。

レポートを執筆した同行のアナリスト、マリオン・ラブール氏やカミラ氏は、中央銀行が多様化戦略の一環として準備金の一部をビットコインに割り当てるシナリオを提示している。

現在、主要な中央銀行はビットコインを準備資産として公式に認めていない。世界の準備資産は主に米ドル（約57%）や金などで構成されており、ビットコインがこのカテゴリーに加われば、その地位は大きく向上することになる。

ビットコイン準備資産化、今後の鍵を握る要因

同行がビットコインの将来性を高く評価する背景には、いくつかの要因がある。

まず、ボラティリティの大幅な低下が挙げられる。2025年8月には価格が12万3,500ドルを超える過去最高値を記録したにもかかわらず、30日間のボラティリティは歴史的な低水準に達した。

また、ビットコインの供給量が2,100万枚に固定されている点も大きい。すでに約95%が採掘されており、金と同様の希少性が非希釈性の資産を求める中央銀行にとって魅力的となっている。

機関投資家の採用も加速しており、2023年以降、米国のビットコインETFにはブラックロック社のIBIT主導で500億ドル以上が流入した。

これは、マクロ経済の変動に対するヘッジ手段としての信頼が高まっている証拠と言える。

さらに、世界的な地政学的緊張や米ドルへの過度な依存に対する懸念から、各国中央銀行は資産の多様化を模索している。ビットコインは他の伝統的な資産との相関性が低いため、ポートフォリオの分散において有効な選択肢となり得る。

金との共存と段階的な導入

ドイツ銀行の分析では、ビットコインが金を代替するのではなく、両者が準備資産管理において補完的な役割を果たすと予測されている。

ビットコインは現在、時価総額が約2.2兆ドルに達し、機関投資家が準備資産として検討する上で十分な規模と見なされている。

一方で、米ドルは今後も世界の基軸通貨としてその支配的な地位を維持する可能性が高い。

ビットコインが中央銀行に採用されるためには、インフラ整備と規制の明確化が不可欠な前提条件となるだろう。

レポートは、一部で報じられたトランプ前米大統領によるビットコイン取得案を公式な政策ではなく、政治的な提案と位置付けている。導入は、ドイツの中央銀行などが先行し、各地域の経済状況や規制環境に応じて段階的に進むと見られる。

ビットコインエコシステムの革新：レイヤー2の台頭

ビットコインが中央銀行の準備資産として検討されるなど、その地位が向上する一方で、エコシステム自体の進化も注目されている。

特に、取引速度の遅さや手数料の高さといった、ビットコインが抱える課題を解決するための技術開発が活発化している。

その中心にあるのが、レイヤー2ソリューションと呼ばれる技術だ。

