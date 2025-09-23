BTC $112,928.00 -0.14%
ETH $4,196.05 -0.07%
SOL $217.65 -3.41%
BNB $988.58 -2.98%
XRP $2.87 1.96%
DOGE $0.24 0.32%
SHIB $0.000012 -0.20%
PEPE $0.0000096 -0.95%
Cryptonews Industry Talk

ビットコインは金の補完資産に、ドイツ銀行予測｜その背景は？

ビットコイン(BTC)
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
未来的な銀行の金庫室に並ぶビットコインのロゴと金の延べ棒

ドイツ銀行は22日、ビットコインbtc logo BTC -2.41%が2030年までに中央銀行の準備資産に加わる可能性があるとの調査レポートを公開した。

同行は、金（ゴールド）を補完する資産として、ビットコインが共存する未来を描いている。これは、デジタル資産に対する中央銀行の見方が大きく転換する可能性を示唆するものだ。

ビットコイン今後の展望：中央銀行の準備資産へ

ドイツ銀行の調査レポートによると、ビットコインは投機的な資産から、より安定した価値の保存手段へと移行しつつある。

インフレや地政学的リスクに対するヘッジ資産として機能する可能性が指摘された。

レポートを執筆した同行のアナリスト、マリオン・ラブール氏やカミラ氏は、中央銀行が多様化戦略の一環として準備金の一部をビットコインに割り当てるシナリオを提示している。

現在、主要な中央銀行はビットコインを準備資産として公式に認めていない。世界の準備資産は主に米ドル（約57%）や金などで構成されており、ビットコインがこのカテゴリーに加われば、その地位は大きく向上することになる。

ビットコイン準備資産化、今後の鍵を握る要因

同行がビットコインの将来性を高く評価する背景には、いくつかの要因がある。

まず、ボラティリティの大幅な低下が挙げられる。2025年8月には価格が12万3,500ドルを超える過去最高値を記録したにもかかわらず、30日間のボラティリティは歴史的な低水準に達した。

Bitcoin (BTC)
24h7d1y

また、ビットコインの供給量が2,100万枚に固定されている点も大きい。すでに約95%が採掘されており、金と同様の希少性が非希釈性の資産を求める中央銀行にとって魅力的となっている。

機関投資家の採用も加速しており、2023年以降、米国のビットコインETFにはブラックロック社のIBIT主導で500億ドル以上が流入した。

これは、マクロ経済の変動に対するヘッジ手段としての信頼が高まっている証拠と言える。

さらに、世界的な地政学的緊張や米ドルへの過度な依存に対する懸念から、各国中央銀行は資産の多様化を模索している。ビットコインは他の伝統的な資産との相関性が低いため、ポートフォリオの分散において有効な選択肢となり得る。

金との共存と段階的な導入

ドイツ銀行の分析では、ビットコインが金を代替するのではなく、両者が準備資産管理において補完的な役割を果たすと予測されている。

ビットコインは現在、時価総額が約2.2兆ドルに達し、機関投資家が準備資産として検討する上で十分な規模と見なされている。

一方で、米ドルは今後も世界の基軸通貨としてその支配的な地位を維持する可能性が高い。

ビットコインが中央銀行に採用されるためには、インフラ整備と規制の明確化が不可欠な前提条件となるだろう。

レポートは、一部で報じられたトランプ前米大統領によるビットコイン取得案を公式な政策ではなく、政治的な提案と位置付けている。導入は、ドイツの中央銀行などが先行し、各地域の経済状況や規制環境に応じて段階的に進むと見られる。

ビットコインエコシステムの革新：レイヤー2の台頭

ビットコインが中央銀行の準備資産として検討されるなど、その地位が向上する一方で、エコシステム自体の進化も注目されている。

特に、取引速度の遅さや手数料の高さといった、ビットコインが抱える課題を解決するための技術開発が活発化している。

その中心にあるのが、レイヤー2ソリューションと呼ばれる技術だ。

こうした中、大きな注目を集めているのがBitcoin Hyper （HYPER）となる。Bitcoin Hyperは、ビットコインの堅牢なセキュリティを基盤としながら、スマートコントラクトや分散型アプリケーションの実行を可能にすることを目指すビットコインレイヤー2ネットワークとなる。

これにより、ビットコインの持つ価値を維持しつつ、機能性を大幅に拡張する可能性を秘めている。

仮想通貨HYPERは現在、仮想通貨プレセール段階にあるが、その革新的なアプローチは既に多くの投資家の関心を引いている。

プレセールでは既に2,000万ドル近くの資金調達を達成しており、大規模投資家による積極的な買い集めも見られる。

現在のプレセール価格は約0.0129ドルと設定されており、初期段階での参加機会を提供している。

HYPERトークンは今後、取引手数料の支払いやステーキングなど、エコシステム内で多様な役割を担うユーティリティトークンとして設計されている。

特に、早期参加者にはエコシステムへの貢献を促す魅力的なステーキング報酬が用意されている点も特徴だ。

ビットコインの未来が、こうした革新的なプロジェクトによってどのように形作られていくのか、Bitcoin Hyperの動向は、今後の暗号資産市場を見る上で一つの重要な指標となるかもしれない。

Bitcoin Hyperを見てみる
ビットコインニュース
リミックスポイント、13.2億円相当のビットコイン追加取得
2025-09-21 17:04:35
,
筆者 Takayuki A.
XRPニュース
米初のXRP現物ETFがローンチ、今後の仮想通貨投資戦略は？
2025-09-22 23:13:23
,
筆者 Ikkan Kawade
金融・経済ニュース
ゲンスラー前SEC委員長、トランプ政権下の仮想通貨政策を批判
2025-09-22 15:29:58
,
筆者 Hideaki S.

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,068,098,040,664
-4.37
トレンドの仮想通貨
ビットコインニュース
リミックスポイント、13.2億円相当のビットコイン追加取得
2025-09-21 17:04:35
,
筆者 Takayuki A.
XRPニュース
米初のXRP現物ETFがローンチ、今後の仮想通貨投資戦略は？
2025-09-22 23:13:23
,
筆者 Ikkan Kawade
金融・経済ニュース
ゲンスラー前SEC委員長、トランプ政権下の仮想通貨政策を批判
2025-09-22 15:29:58
,
筆者 Hideaki S.

注目記事

金融・経済ニュース
コインベースの仮想通貨準備金、2021年以来の最高水準を記録
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-09-23 11:46:36
テクノロジーニュース
LINEとKaia、ステーブルコイン決済アプリ「Project Unify」発表
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-09-23 11:26:01
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム