Cryptonews Industry Talk

ビットコインマイニングは終了か？バーチャルミームコインが浮上

ビットコイン(BTC)
広告開示
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
ビットコインマイニング

ビットコイン（BTC）マイニングは大規模な事業者によって独占され、個人参加者には厳しい状況が続いている。

現在のハッシュレートは1.0ZH/s近くに達し、1日あたりわずか144個のブロックを巡って1兆テラハッシュ以上が競合している状況だ。

100TH/sのリグを稼働させる小規模マイナーの場合、1つのブロックを発見する確率は約1000万から1100万分の1となり、統計的に180年から220年に一度の当選を意味する。

年間約3000ドルを費やしても、その確率は天文学的に低いままだ。

こうした中、バーチャルマイニングという新たなアプローチが注目を集め始めている。

ビットコインマイニングの今後に終焉か

ビットコインネットワークのハッシュレートは現在、1.0ZH/s近くかそれを上回っており、10分ごとに1000万から1100万枚の宝くじの中から1枚を買うような状況が続いている。

Antminer S19j Proを使用する100TH/sのリグを稼働させる場合、マイナーのコスト、電気代、維持費を考慮すると年間約3000ドルを費やすことになる。

現在のハッシュレートでは、完璧な稼働を前提としても統計的に180年から220年に一度しか当選しない計算だ。

たとえ幸運に恵まれてブロック生成に成功したとしても、現在の報酬は3.125BTCで、そこへ取引手数料がわずかに上乗せされるだけとなる。

興味深いことに、パワーボール宝くじに当選する確率の方が高い可能性がある。

ジャックポットの当選確率は1回の抽選で約2億9200万分の1だが、100TH/sでビットコインブロックをソロで発見するよりも統計的な待ち時間は短くなる。

バーチャルミームコインマイニングという革命

こうした状況を背景に、PepeNode（PEPENODE）という新たなプロジェクトが台頭している。

このプラットフォームでは、ユーザーは仮想マイニングノードを戦略的に組み合わせることで収益を得ることが可能だ。

PepeNodeは、ぺぺコイン（PEPE）やファートコイン（FARTCOIN）といった業界で最も動きの速いミームコインで報酬を与える。

プレセールはすでに180万ドルを突破しており、初期の参加者は主要な取引所に上場する前にPEPENODEトークンを確保することが可能となっている。

現在のトークン価格は0.001105ドルで、次回の価格上昇が予定されている今後2日間はこの価格が維持される見通しだ。

エコシステム内では、トレーダーはPEPENODEトークンを使用して独自の仮想サーバルームを構築し、設備をアップグレードし、ノードを購入することができる。

PepeNodeはリーダーボードを設けており、上位の成績者はPEPEやFARTCOINなどの主要なミームコイン資産でプレミアム報酬を獲得できる。

PEPENODEトークンが持つ独自の価値

ERC-20に準拠したPEPENODEトークンは、エコシステム全体を動かすユーティリティトークンとして機能し、仮想マイニング施設のアップグレードやノードの購入に必要となる。

プロジェクト独自のステーキングプロトコルを通じてステーキングが可能で、現在700%の変動報酬利回りを提供している。

最大の魅力は、そのデフレ設計にある。

アップグレードに使われたトークンごとに70%が永久にバーンされ、トークンが流通から取り除かれ、長期的な価値に対する着実な上昇圧力が加わる仕組みだ。

プレセールに参加するには、公式サイトにアクセスし、ETH、BNB、USDT、さらにはクレジットカードやデビットカードを使用して購入できる。

ビットコイン将来性が個人投資家にとって終わりを迎える中、バーチャルミームコインマイニングという新たな選択肢が浮上している。

Pepenodeを見てみる

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
