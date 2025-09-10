BTC $112,318.05 -0.32%
ETH $4,331.93 -0.53%
SOL $220.32 1.08%
BNB $884.33 0.43%
XRP $2.97 -1.71%
DOGE $0.24 -2.18%
SHIB $0.000012 -1.59%
PEPE $0.000010 -3.32%
Cryptonews 金融・経済ニュース

アントグループ、1.2兆円規模のエネルギー資産をトークン化へ

仮想通貨
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
風力タービンやソーラーパネルからブロックチェーンネットワークに流れ込むデジタルトークンを描いた未来的な画像

アントグループのブロックチェーン部門、アント・デジタル・テクノロジーズは9日、600億元（約1兆2,348億円）相当のエネルギーインフラ資産をブロックチェーン上でトークン化する計画を進めていることが明らかになった。

同社のブロックチェーン基盤「AntChain」を活用し、再生可能エネルギー設備などの物理資産をデジタル化して、取引可能な金融商品へと転換する。

1.2兆円規模のエネルギー資産をトークン化

この計画は、中国全土に設置された約1,500万台の風力タービンやソーラーパネルといった再生可能エネルギー設備をブロックチェーンに接続することを目指す。

すでに、約9,000基の電気自動車（EV）充電ユニットが台帳に統合されており、プロジェクトは実行段階に移行している。これまでに3件のクリーンエネルギープロジェクトで約3億元（約61億円）の資金調達が完了した。

アント・デジタルは、ブロックチェーン上に発電量やシステム性能、潜在的なシステム停止をリアルタイムで記録する。

これにより、エネルギー市場の運営に透明性の高い基盤を提供し、物理的なエネルギー資産の分割所有権や収益権を表すトークンを発行する。

規制対応とグローバル仮想通貨市場への展望

この大規模なトークン化計画は、暗号資産（仮想通貨）取引を禁止する中国本土の規制環境下で進められている。

この課題に対応するため、アント・デジタルは香港の規制サンドボックスへの参加を検討し、金融規制を遵守しながらプロジェクトを進める道筋を探っている。

さらに、流動性を高め、海外の投資家を惹きつけるため、トークン化されたエネルギー資産を海外の分散型取引所（DEX）に上場することも検討している。

銀行などを介さずに再生可能エネルギープロジェクトの資金調達コストを大幅に削減できる点が、大きな利点だ。

このプロジェクトの成功は、世界のインフラ資産をトークン化する新たなモデルを確立し、エネルギー分野の資本配分を再構築する可能性を秘めている。

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,064,795,281,419
0.09
トレンドの仮想通貨

注目記事

プレスリリース
高騰期待のミームコイン、リトルぺぺ｜2500万ドル調達
2025-09-10 18:30:00
金融・経済ニュース
アントグループ、1.2兆円規模のエネルギー資産をトークン化へ
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-09-10 16:05:26
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
2020年よりBTCに興味をもち、暗号資産（仮想通貨）投資をはじめる。同時に、暗号資産ブログとSNSの運用を開始し、2023年より海外のクリプトメディアでライターとしても勤務。DeFiでの資産運用・P2Eゲーム・国内NFTへの投資も積極的に行う。興味分野は、Web3・最新テクノロジー・海外情報など。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム