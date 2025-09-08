リップルが2％急騰｜RLUSD拡大やリップルETF申請が追い風に

免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。

リップル（XRP）の価格は8日、24時間で2％上昇し、現在2.88ドル前後で推移している。

今回の上昇の背景には、過去1カ月間で蓄積されたXRPの量が170万枚に達し、これは過去2年間で最高水準となっている点がある。

リップル堅調上昇｜ステーブルコインとETF期待が押し上げ要因に

オンチェーンデータによると、個人・機関投資家を問わず、暗号資産（仮想通貨）取引所からのXRP移管が進んでおり、市場では強気ムードが高まっている。

これを背景に、XRPの時価総額は1690億ドルに達し、24時間の取引高も20億ドルを突破した。

価格上昇の一因には、米リップル社が発行するステーブルコイン「RLUSD」のグローバル展開がある。

特に南アフリカでは送金アプリや仮想通貨取引所との連携が進み、リップルのオンデマンド流動性の活用が加速。ケニアでは気候保険の試験導入も始まるなど、実経済との結び付きも強まっている。

2025年中にリップル社が主催予定のカンファレンス「Swell」には、資産運用大手ブラックロック幹部の登壇も予定されており、注目度は高い。

現在、リップル社が開発・運営を進めるブロックチェーン「RippleNet」は90以上の市場で稼働し、日本やアフリカでの国際送金ネットワークも拡大中。

短期的には先物市場の熱狂は一服しているが、レバレッジ需要やポジティブな資金調達レートがXRP価格を下支えしている。

XRPはミームコインから資金を引き寄せながら、機関投資家向け資産としての地位を確立しつつある。

リップル（XRP）のテクニカル分析と価格見通し

これより、リップル（XRP）の価格推移について、週足および日足のチャートに基づくテクニカル指標を詳しく読み解き、今後の動向を考察していく。

週足チャートから見るXRPの中長期トレンド

出典：TradingView XRP/USD 週足（2021年～現在まで）

XRPの週足ベースでは、長期にわたり上昇トレンドが継続しており、その強気の構図は依然として維持されている。

2023年9月には、20週移動平均線（MA）が100週移動平均線を上抜ける形でゴールデンクロスが出現し、以後の上昇相場の基盤を築いた。

現時点では、XRP価格が100週MAから大きく乖離しており、この過熱感が相場の一時的な天井を示唆している可能性もある。

過去のパターンでは、このような移動平均線との大きな距離は調整局面の入り口となることが多いため、過信は禁物だ。

ただし、長期的なチャート構造に崩れは見られず、RSI（相対力指数）も70を超える水準で推移していることから、依然として買いの勢いが強いことが読み取れる。

とはいえ、RSIの過熱ゾーン滞在は、楽観ムードが行き過ぎている兆候でもあり、短期的な利益確定売りには注意が必要だ。

今後、20週MA付近である2.6ドル台までの下押しが起こる可能性はあるが、これは一時的な調整にとどまり、中長期的には依然として上昇トレンドが優勢と見るのが妥当だ。

日足チャートによる短期的な値動きの読み解き

出典：TradingView XRP/USD 日足（2024年～現在まで）

日足では、7月初旬に20日移動平均線が100日移動平均線を上回るゴールデンクロスが発生。このタイミングで出来高が急増し、XRP価格は一時的に3.6ドルの過去最高値を記録した。

その後は短期筋による利益確定売りが強まり、価格は2ドル台後半まで下落。これは相場の過熱が一旦クールダウンする自然なプロセスと考えられる。

現在、価格は2.9ドル付近の20日MAに接近しており、この水準が直近の重要なレジスタンスラインとなっている。

日足終値でこの水準を明確に上抜ければ、再び上昇モメンタムに火がつく展開も期待できるだろう。

反対に、ここで頭打ちとなった場合には、次のサポート水準である2.7ドル台まで緩やかに調整する可能性も視野に入る。

RSIは現在55付近と中立的な位置にあり、短期的には売り圧力がやや優勢ながら、再度の反転上昇の余地も十分に残されている状況だ。

XRPのエントリーポイントと利確戦略

週足・日足チャートをもとに、XRPの売買戦略を整理する。長期的には上昇トレンドの継続が示唆され、週足では過去のレジスタンスラインがサポートへと転換。短期的には一時的な調整も見られ、押し目形成の動きが注目される。

エントリーポイント：2.60〜2.70ドルのサポート帯に注目

XRPは現在、2.60〜2.70ドル付近のサポートゾーンで推移しており、このエリアは過去にも反発が見られた価格帯。特に、下ヒゲや出来高の増加が確認されれば、段階的な押し目買いの好機と判断できる。

万が一このゾーンを割り込んだ場合、次の支持帯は2.30〜2.10ドル付近。このエリアでは再エントリーを検討する余地がある。

利確ポイント：3.00ドル突破で3.60〜4.20ドルを視野に

心理的節目となる3.00ドルを明確に超えると、上値は一段と軽くなり、次のターゲットは3.60〜4.20ドル。この価格帯は過去の戻り高値と一致しており、段階的な利確ポイントとして有効。

中長期的に強気相場が継続する場合、6〜10ドル台への上昇も視野に入るが、その際も利確を段階的に行い、リスク分散を徹底したい。

リスク管理：2.60ドル割れで一時撤退も検討

2.60ドルのサポートを明確に下抜けた場合、短期的な下落トレンド入りの可能性がある。2.30ドル付近までの調整を想定し、ポジションを縮小、または一時撤退を視野に入れる判断が求められる。

下落局面では安易なナンピンを避け、再度の反発シグナルが明確になるまでは静観が無難だ。

総評

XRPは中長期的な上昇トレンドの初動にある一方で、短期的には押し目形成の局面。2.60〜2.70ドルのサポートを意識し、段階的なエントリーと利確戦略を組み合わせることが有効。

明確なブレイクアウトが確認できれば、上値目標はさらに広がる可能性がある。