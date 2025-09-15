BTC $114,826.44 -0.96%
ETH $4,522.87 -2.63%
SOL $235.16 -4.65%
BNB $916.84 -1.92%
XRP $2.98 -3.18%
DOGE $0.26 -8.52%
SHIB $0.000013 -5.98%
PEPE $0.000010 -7.39%
Cryptonews Industry Talk

ウィズダムツリー、トークン化ファンドCRDTの提供開始

アルトコイン
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
トークン化された金融資産とブロックチェーンのイメージ

世界的な金融イノベーターであるウィズダムツリーは12日、WisdomTree Private Credit and Alternative Income Digital Fund（CRDT）の提供を開始したことを明らかにした

同社の公式発表によると、このファンドは手数料や経費を差し引く前のGapstow Private Credit and Alternative Income Index（GLACI）の価格と利回りのパフォーマンスに連動することを目指す。

この取り組みは、同社のWisdomTree Prime®およびWisdomTree Connect™プラットフォームを通じた、トークン化された現実世界資産（RWA）の拡大の一環だ。

高まる代替収入源への需要

このトレンドの背景の一つに、低金利環境で伝統的な債券に代わる高利回りの代替資産が求められていることがある。

また、機関投資家が分散効果を狙い、同分野への配分を増やしていることも要因として挙げられる。

このトークン化ファンドは、最低25ドルから参加可能で、申込みは即日、償還は2営業日後に決済される。

これにより、通常は多額の資金が必要となるプライベートクレジットへのアクセス性が大幅に向上する。

同社は、広く普及しているイーサリアム（ETH）と、取引手数料の低さや拡張性に優れるステラルーメン（XLM）のブロックチェーン上でトークン化を行う戦略的決定を下した。

この動きは、流動性、透明性、アクセス性を高めるために伝統的な金融商品をトークン化するという、業界全体の広範なシフトを反映している。

伝統金融とデジタル資産の架け橋

このデジタルファンドは、伝統的な金融とデジタル資産のエコシステムを繋ぐ重要な一歩となる。

このような動きは、仲介者を介さずに金融サービスを提供する分散型金融（DeFi）の理念を、規制された枠組みの中で実現しようとする試みだ。

ウィズダムツリーの発表文では日々の流動性と透明性、そして魅力的な収益の可能性を両立させると強調されている。

通常、数十万ドルの最低額と限られた流動性が求められる従来のプライベートクレジットとは異なり、CRDTの25ドルという最低参加額は、この資産クラスへのアクセスを民主化するものだ。

ウィズダムツリーは、同社のプラットフォームがオフチェーンで運用することなく、規制された構造で現実世界資産へのエクスポージャーを提供すると強調している。

これにより、ブロックチェーン基盤の金融商品に伴いがちな規制上の懸念に対応している。

同社がETFであるHYINを通じて培った4年間のプライベートクレジットに関する経験は、このデジタル分野への拡大に機関投資家からの信頼性をもたらす。

イーサリアムとステラルーメン（XLM）の両ブロックチェーンで利用可能にすることで、異なるエコシステム間での幅広い互換性を確保している。

イーサリアムニュース
イーサリアム財団、1万ETH売却へ｜エコシステム開発に活用
2025-09-04 18:35:22
,
筆者 Takayuki A.
ビットコインニュース
9月第3週の仮想通貨ニュース｜PayPayがBTCとETH関連の新コース追加など
2025-09-15 10:15:03
,
筆者 Naoki Saito
ビットコインニュース
BitMEX創設者、ビットコイン強気相場は2026年まで続くと主張
2025-09-14 15:51:41
,
筆者 Takayuki A.

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,201,935,377,264
3.08
トレンドの仮想通貨
イーサリアムニュース
イーサリアム財団、1万ETH売却へ｜エコシステム開発に活用
2025-09-04 18:35:22
,
筆者 Takayuki A.
ビットコインニュース
9月第3週の仮想通貨ニュース｜PayPayがBTCとETH関連の新コース追加など
2025-09-15 10:15:03
,
筆者 Naoki Saito
ビットコインニュース
BitMEX創設者、ビットコイン強気相場は2026年まで続くと主張
2025-09-14 15:51:41
,
筆者 Takayuki A.

注目記事

Industry Talk
ドージコイン、ETF承認で20%上昇｜DOGE系ミームコインが浮上
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-09-15 18:30:00
Industry Talk
ウィズダムツリー、トークン化ファンドCRDTの提供開始
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-09-15 18:09:03
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム