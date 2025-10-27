HYPE→ソラナに107億円が移動｜クジラのアルトコイン投資戦略

暗号資産ライター Daisuke F. 暗号資産ライター Daisuke F. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 広告開示 広告開示



Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは 広告開示全文 をご覧ください。 最終更新日: 10月 27, 2025

オンチェーンアナリストのEmberCN氏は、大口投資家がHYPEからソラナ（SOL）へ107億円規模の資金移動を実行したと報告した。

この動きは単なる利益確定ではなく、アルトコインシーズンの前兆を示す可能性がある。

機関投資家が代替トークンからソラナへ資金を戻す動きは、市場心理の大きな転換点を示唆している。

https://twitter.com/EmberCN/status/1980558523017875729

107億円動かすクジラ、ソラナ今後に期待か

この投資家は2020年6月に100万SOLの割り当てを受けた初期保有者だ。

2024年12月に約37万5000SOLを1トークンあたり約191ドルで売却。

得られた約7000万ドル相当のUSDCをアービトラムへブリッジし、252万HYPEを平均価格27.7ドルで取得していた。

約10カ月間HYPEを保有した後、2025年10月から段階的にソラナへの資金回帰を開始した。

まず40万8900HYPEを1トークン38.3ドルで売却し、得た1568万ドルで8万1100SOLを購入。

続いて10月21日には73万3000HYPEを約2631万ドルで売却し、14万2000SOLを取得している。

一連の取引により、HYPEで2670万ドル以上の利益を実現した。

現在の保有状況は約121万6000SOLと142万HYPEとなっている。

アルトコインシーズン到来の兆候

今回の動きが注目される理由は、アルトコイン市場全体の転換点を示す可能性があるためだ。

大口投資家が投機的なトークンから、将来性が高いソラナへ資金を戻す動きは、市場の成熟化と次なる上昇局面への準備段階を意味する。

ソラナエコシステム内での市場心理は明らかに変化している。

代替トークンへの分散化が進む中でも、ソラナの基本的な価値に対する機関投資家の信頼が回復しているのだ。

一方で、市場にはFTXとアラメダ・リサーチによる売却圧力も存在する。

両社は2023年11月以降、破産手続きの一環として898万SOLの清算を進めている。

このような大規模な売り圧力にもかかわらず、ソラナの価格は底堅さを見せている。

SOLは約194ドルで取引されており、規制の明確化や機関投資家の採用拡大を背景とした期待感が価格を支えている。

別の大口投資家は2025年4月以降、51万5000SOLを平均182.4ドルでバイナンスに送金するなど、利益確定の動きも見られる。

しかし、今回のような戦略的な資金回帰は、単なる売却とは異なる市場の方向性を示している。

ソラナエコシステムで台頭、Snorter Botが急浮上

アルトコインシーズンの到来が期待される中、ソラナエコシステムでは個人投資家向けの高度な取引ツールが注目を集めている。

その中で登場したのが、ソラナエコシステムに最適化されたテレグラム取引ボットSnorter Bot（SNORT）だ。

SNORTは、トークンの自動購入や成功したトレーダーの取引を模倣するコピー取引といった機能を搭載。

独自のインフラにより、ミリ秒単位での注文実行を可能にし、特に動きの速いミームコイン市場で優位性を提供している。

Snorter Botの仮想通貨プレセールは10月27日に終了予定で、既に540万ドル以上の資金調達に成功している。

プレセール価格は約0.108ドルで、通常の取引ボットが1.5%の手数料を請求するのに対し、SNORT保有者は0.85%の低手数料で取引できる点が特徴だ。

アルトコインシーズンの到来が期待される中、Snorter Botのようなツールは、個人投資家が次の上昇局面で機会を掴むための強力な手段となる可能性がある。