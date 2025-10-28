BTC $115,016.04 1.48%
ETH $4,161.56 2.73%
SOL $200.02 0.76%
BNB $1,141.18 1.10%
XRP $2.66 0.93%
DOGE $0.20 0.54%
SHIB $0.000010 0.22%
PEPE $0.0000072 -0.84%
Cryptonews アルトコインニュース

トランプ氏、バイナンス創業者を恩赦｜米市場再参入への道開く

アルトコイン
暗号資産ジャーナリスト
Eiji M.
暗号資産ジャーナリスト
Eiji M.
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
監修:
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
トランプ大統領による恩赦を象徴する、バイナンスのロゴとアメリカ国旗が融合した未来的なイメージ。

トランプ米大統領は23日、世界最大の暗号資産（仮想通貨）取引所Binance（バイナンス）の創業者、チャンポン・ジャオ（CZ）氏に恩赦を与えた

CZ氏は2023年11月、米国のマネーロンダリング対策法違反の罪を認めていた。バイナンスのプラットフォームを通じて、利用者が制裁を回避することを可能にしたとされた。

同氏は2024年4月に禁錮4カ月の判決を受け、服役を完了している。また、バイナンスは和解金として米国当局に43億ドル（約6,579億円）を支払った。

恩赦の背景とトランプ政権の意図

今回の恩赦は、CZ氏が刑期と罰金の支払いをすべて履行したことを受けてのものだ。

ホワイトハウスのカロライン・リービット報道官は、この恩赦がバイデン前政権による「仮想通貨への戦争」を是正するものだと明言した。トランプ政権が、仮想通貨業界に対する過度に積極的な規制と見なす動きを覆すための措置だと説明している。

この決定には、トランプ政権の親仮想通貨的な政策転換が直接影響している。これは、厳格な法執行を進めたバイデン前政権とは対照的だ。

リービット報道官はBBCニュースの報道記録で、「ジャオ氏はバイデン政権による仮想通貨戦争の中で訴追されたため、大統領は恩赦を与えた」と述べ、前政権の規制アプローチへの思想的な反対を強調した。

一方で、トランプ一族とバイナンスとの金銭的な関係も報じられており、利益相反の可能性が指摘されている。「トランプ一族とバイナンスの間で株式取得に関する協議」が行われたとされ、恩赦が商業的利益と関連しているのではないかとの疑念を呼んでいる。

バイナンスの米国市場再参入と業界への影響

この恩赦により、CZ氏がバイナンスの経営陣に復帰することが法的に可能になる。米国の規制では、重罪で有罪判決を受けた人物が金融機関の役職に就くことは禁じられているためだ。

業界アナリストの見解によると、バイナンスは現在、米国での事業基盤を強化する計画を進めているという。

検討中の選択肢には、米国法人バイナンスUSをグローバル事業に統合するか、本体の取引所が直接米国市場に参入することが含まれる。

これらの動きは、米国市場で圧倒的なシェアを誇るコインベースに対抗することを目的としている。しかし、SECの仮想通貨に対する姿勢や、議会からの反発など、依然として大きな規制上のハードルが存在する。

ホワイトハウスが恩赦を「反イノベーション」政策の是正と位置づけたことは、仮想通貨に友好的な規制への広範な政策転換を示唆しており、業界の再編やイーサリアムの今後にも影響を与える可能性がある。

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,085,118,235,544
3.65
トレンドの仮想通貨

注目記事

アルトコインニュース
テザー、米国規制準拠のステーブルコイン「USAT」を発表
Eiji M.
Eiji M.
2025-10-28 00:33:11
Industry Talk
HYPE→ソラナに107億円が移動｜クジラのアルトコイン投資戦略
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-10-27 18:30:00
Eiji M.
暗号資産ジャーナリスト
Crypto News Japanライター。CryptoKittiesをきっかけにWeb3の世界に没頭。ブロックチェーンゲームDecentralandや米大手企業のゲームエンジンローカライズに携わる。最新の生成AI技術にも精通し、Web3とAIの融合による次世代デジタル革命を追求。現在英国ロンドンを拠点に活動中。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム