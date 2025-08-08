BTC $116,663.96 0.10%
ETH $3,920.75 2.51%
SOL $176.03 3.17%
BNB $788.01 1.76%
XRP $3.32 8.56%
DOGE $0.22 4.28%
SHIB $0.000012 2.40%
PEPE $0.000011 2.65%
Cryptonews 金融・経済ニュース

トランプ大統領、401(k)で仮想通貨投資解禁へ｜大統領令に署名

仮想通貨
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
401（k）の書類とデジタル資産のシンボルが融合し、新たな投資の可能性を示す未来的なイメージ。

トランプ米大統領は7日、確定拠出年金制度「401(k)」の加入者がオルタナティブ資産に投資できるようになる大統領令に署名した。

これにより、プライベートエクイティや不動産、そして暗号資産（仮想通貨）が、退職後の資産形成の選択肢として初めて公的に認められることとなる。

この命令は、労働長官に対して、従業員退職所得保障法（ERISA）が定める受託者責任に関するガイダンスを見直し、明確化するよう指示した。

退職後資産形成の不平等を是正へ

今回の措置は、これまで機関投資家や富裕層に限定されていたオルタナティブ資産へのアクセスを、一般市民にまで広げることを目的としている。

これらの資産は、長期的なリターンの向上とポートフォリオの多様化に貢献するとされ、退職後の資産形成における不平等を是正する狙いがある。

大統領令は、労働省に対し、オルタナティブ資産に関する従来の厳格な姿勢を再評価するよう命じた。特に、2021年12月に発行された補足声明が、受託者に過度な監視義務を課し、イノベーションを妨げていた可能性を指摘。

この動きは、トランプ前政権時代に示された方針の延長線上にある。当時、労働省は退職金制度におけるオルタナティブ資産の可能性を認める情報レターを発行したが、その後の進展は限定的だった。

規制の明確化と受託者保護が鍵

大統領令の核心は、ERISAに基づく受託者の義務を明確にし、訴訟リスクから受託者を守るための免責条項（セーフハーバー）を設けることにある。

これまで、複雑な訴訟や労働省の厳しいガイダンスが、年金ポートフォリオの柔軟性を阻害する要因とされてきた。

新たな命令により、受託者はデジタル資産を含むオルタナティブ資産を、より自信を持ってポートフォリオに組み入れることが可能となる。

労働省は、速やかに新たな規則案を提示するよう指示されており、これにより約9,000万人の401(k)加入者の投資機会が大きく広がる見込みだ。

今回の規制緩和は、個人の仮想通貨投資がより身近なものとなり、退職後の資産形成における重要なツールとして定着する可能性を示している。市場参加者からは、年金資金が新しい仮想通貨市場に流入することへの期待が高まっている。

テクノロジーニュース
ソラナの最新Web3スマホ「Seeker」が出荷開始｜50カ国以上へ
2025-08-06 21:12:48
,
筆者 Takayuki A.
ビットコインニュース
ネイルサロンのコンヴァノ、21000ビットコインの保有計画発表
2025-08-05 22:09:01
,
筆者 Eiji M.
アルトコインニュース
メタマスク、新ステーブルコインmmUSD発行か｜公式声明なし
2025-08-06 11:34:33
,
筆者 Naoki Saito
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,087,956,198,176
6.4
トレンドの仮想通貨
テクノロジーニュース
ソラナの最新Web3スマホ「Seeker」が出荷開始｜50カ国以上へ
2025-08-06 21:12:48
,
筆者 Takayuki A.
ビットコインニュース
ネイルサロンのコンヴァノ、21000ビットコインの保有計画発表
2025-08-05 22:09:01
,
筆者 Eiji M.
アルトコインニュース
メタマスク、新ステーブルコインmmUSD発行か｜公式声明なし
2025-08-06 11:34:33
,
筆者 Naoki Saito

注目記事

イーサリアムニュース
イーサリアム今後に影響？米FGFがETH準備資産化へ50億ドル調達
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-08-08 22:12:50
アルトコインニュース
ソラナでOpen AIなど未公開の株取引可能に｜PreStocksFi提供
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-08-08 11:39:30
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
2020年よりBTCに興味をもち、暗号資産（仮想通貨）投資をはじめる。同時に、暗号資産ブログとSNSの運用を開始し、2023年より海外のクリプトメディアでライターとしても勤務。DeFiでの資産運用・P2Eゲーム・国内NFTへの投資も積極的に行う。興味分野は、Web3・最新テクノロジー・海外情報など。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム