BTC $115,491.97 -1.28%
ETH $4,496.12 -0.41%
SOL $236.94 -0.85%
BNB $954.20 -0.29%
XRP $3.01 -1.57%
DOGE $0.26 -1.18%
SHIB $0.000013 -1.16%
PEPE $0.000010 -0.74%
Cryptonews Industry Talk

米FRB利下げで急騰か｜イーサリアム・ビットコイン今後の行方

ビットコイン(BTC)
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
ビットコインやイーサリアムのコインと、背景に表示される株価チャートやAIのイメージ。

イーサリアムeth logo ETH +0.21%に特化したストラテジー型の企業であるビットマインのトム・リー会長は16日、米FRBが利下げを実施した場合の市場動向について見解を示した

リー氏は、利下げの最大の受益者として、ナスダック100指数、ビットコインbtc logo BTC -0.75%、イーサリアムを挙げた。

同氏はこれらが「今後3カ月で急騰する可能性がある」と述べ、小型株や金融セクターにも言及した。

金利動向とイーサリアム・ビットコイン今後の展望

2025年の金融市場は、ハイテク株と暗号資産（仮想通貨）を巡り大きな変動を経験している。

マグニフィセント・セブンと呼ばれる大手ハイテク7社は、これまで市場の成長を牽引してきた。

しかし、2024年に40%に達した同7社の1株当たり利益の伸びは、2025年には約17%に鈍化すると予測されている。

この成長減速を受け、一部のヘッジファンドはこれら大手ハイテク株への配分を減らし始めている。

リー氏の予測は、こうした市場環境の変化を背景にしている。

米FRBによる利下げは、金利に敏感なハイテク株や仮想通貨などの高成長資産への圧力を緩和し、資金流入を促す可能性がある。

イーサリアムやビットコイン今後の動向に注目が集まっている。

AI分野とビットコインの市場動向

AIは依然としてハイテク企業の重要な成長エンジンであり続けている。

マイクロソフトは最近、クラウドサービスAzureの収益が33%増加し、その3分の1以上がAIサービスによるものだったと報告した。

ビットマイン社は、ビットコインを準備資産として大量に保有するストラテジー社の戦略を、イーサリアムに応用した企業とみられる。

これは仮想通貨が企業の財務戦略に組み込まれつつある現状を反映している。

一部のアナリストは、既存の大手ハイテク企業だけでなく、AIのワークロードを支えるインフラ提供企業が今後10年で市場をリードする可能性を指摘する。

FRBの利下げは、こうした新興分野を含む幅広いリスク資産にとって追い風となるかもしれない。

成長分野ビットコインレイヤー2と注目ミームコインBitcoin Hyper

市場が新たな成長エンジンを模索する中、ビットコインの機能を拡張するレイヤー2ソリューションが注目されている。

ビットコインは送金速度や手数料に課題を抱えており、レイヤー2はこれを解決し経済圏を拡大する技術として期待される。

中でも話題なのがBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ホワイトペーパーによると、ビットコインと互換性を保ちつつ、ソラナsol logo SOL +0.69%の仮想マシンを活用し、高速・低コストな取引を実現する。

これにより、ビットコイン上でこれまで困難だったDeFiやNFT、ゲームなどのアプリケーション展開を可能にする。

Bitcoin Hyperはプレセールで既に約1600万ドルを調達し、複数セキュリティ企業の監査も完了、プロジェクトの信頼性も高い。

現在、Bitcoin Hyperの価格は0.012935ドルで、2030年に0.5ドルまで上がるという価格予想もある。

Bitcoin Hyperの購入は公式ウェブサイトから可能だ。

高いステーキング報酬も投資家の関心を引きつけ、単なるミームコインとは一線を画す実用性を伴うプロジェクトとして将来が期待される。

Bitcoin Hyperを見てみる
Bitcoin (BTC)
24h7d1y

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,221,780,020,943
-1.43
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
イーサリアム、年末4300ドルへ下落か｜BTC系アルトコインが浮上
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-09-17 18:45:00
Industry Talk
ソラナ急騰で最高値に接近｜アルトコインシーズンの注目株とは？
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-09-17 18:30:00
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム