英銀予測、イーサリアム年末7500ドルへ｜ETH系ミームコインも話題

英国スタンダードチャータード銀行でデジタル資産戦略を担当するジェフリー・ケンドリック氏は27日、イーサリアム ETH +0.00%の価格が割安であるとの見解を示した。

同氏は、2025年末の価格目標を7500ドルに維持している。

この目標は、8月中旬に4000ドルから引き上げられたものだ。

機関投資家の採用加速が価格を後押し

同氏は最近の暗号資産（仮想通貨）市場の下落を、戦略的な購入機会と捉えている。

さらに、2028年までにイーサリアムが2万5000ドルに達するという長期的な価格予測も示しており、その将来性に強い自信をのぞかせた。

ケンドリック氏の強気な予測の主な要因は、機関投資家によるイーサリアム今後の採用の加速だ。

6月以降、企業財務部門やDAT企業がイーサリアムの流通供給量の4.9%を取得した。

この蓄積ペースは、2024年の同時期にピーク時で2%だったビットコイン BTC +0.92%の法人購入ペースを大幅に上回る。

構造的な優位性として、保有者に受動的な収益をもたらす約3%のステーキング利回りが挙げられる。

これはビットコインにはない特徴だ。

また、イーサリアム財務企業は、純資産価値倍率が1.0を下回った場合に自動で自社株買いを行うなど、独自の財務防衛メカニズムを導入している。

さらに、ステーブルコインの採用を促進する可能性のあるGENIUS法の可決といった規制面の好材料も、前向きな見通しに貢献している。

ステーブルコインの半数以上はイーサリアム上で稼働している。

イーサリアムの今後と機関の動向

機関投資家によるイーサリアムの取得は急速に進んでいる。

6月以降、財務企業が総供給量の2.6%、現物ETFが2.3%を吸収し、わずか3ヶ月弱で流通量の約5%に達した。

特に注目されるビットマイン・イマージョン社は、現在170万ETHを保有する。

同社は最近1週間で9億ドル相当を追加購入し、最終的にイーサリアム総供給量の5%取得を目指している。

アナリストは、財務企業が今後数年でイーサリアム流通供給量の最大10%を保有する可能性があると予測している。

これにより供給が引き締まり、価格上昇を支える。

ケンドリック氏は、ステーキングによる利回り生成とDeFiでの実用性という二重の利点が、イーサリアムの魅力を高めていると分析する。

特に、現在の経済環境で代替的な価値保存手段を求める機関投資家にとって魅力的だ。



