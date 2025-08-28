BTC $112,910.08 1.64%
ETH $4,570.72 -0.36%
SOL $211.04 4.22%
BNB $869.74 1.23%
XRP $3.00 -0.14%
DOGE $0.22 1.54%
SHIB $0.000012 0.84%
PEPE $0.000010 -0.13%
Cryptonews Industry Talk

英銀予測、イーサリアム年末7500ドルへ｜ETH系ミームコインも話題

イーサリアム(ETH)
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約編集ガイドラインに同意したものとみなします。
機関投資家の採用を象徴する、未来的な企業環境に浮かぶイーサリアムのロゴ

英国スタンダードチャータード銀行でデジタル資産戦略を担当するジェフリー・ケンドリック氏は27日、イーサリアムeth logo ETH +0.00%の価格が割安であるとの見解を示した

同氏は、2025年末の価格目標を7500ドルに維持している。

この目標は、8月中旬に4000ドルから引き上げられたものだ。

24h7d30d1yAll time

機関投資家の採用加速が価格を後押し

同氏は最近の暗号資産（仮想通貨）市場の下落を、戦略的な購入機会と捉えている。

さらに、2028年までにイーサリアムが2万5000ドルに達するという長期的な価格予測も示しており、その将来性に強い自信をのぞかせた。

ケンドリック氏の強気な予測の主な要因は、機関投資家によるイーサリアム今後の採用の加速だ。

6月以降、企業財務部門やDAT企業がイーサリアムの流通供給量の4.9%を取得した。

この蓄積ペースは、2024年の同時期にピーク時で2%だったビットコインbtc logo BTC +0.92%の法人購入ペースを大幅に上回る。

構造的な優位性として、保有者に受動的な収益をもたらす約3%のステーキング利回りが挙げられる。

これはビットコインにはない特徴だ。

また、イーサリアム財務企業は、純資産価値倍率が1.0を下回った場合に自動で自社株買いを行うなど、独自の財務防衛メカニズムを導入している。

さらに、ステーブルコインの採用を促進する可能性のあるGENIUS法の可決といった規制面の好材料も、前向きな見通しに貢献している。

ステーブルコインの半数以上はイーサリアム上で稼働している。

イーサリアムの今後と機関の動向

機関投資家によるイーサリアムの取得は急速に進んでいる。

6月以降、財務企業が総供給量の2.6%、現物ETFが2.3%を吸収し、わずか3ヶ月弱で流通量の約5%に達した。

特に注目されるビットマイン・イマージョン社は、現在170万ETHを保有する。

同社は最近1週間で9億ドル相当を追加購入し、最終的にイーサリアム総供給量の5%取得を目指している。

アナリストは、財務企業が今後数年でイーサリアム流通供給量の最大10%を保有する可能性があると予測している。

これにより供給が引き締まり、価格上昇を支える。

ケンドリック氏は、ステーキングによる利回り生成とDeFiでの実用性という二重の利点が、イーサリアムの魅力を高めていると分析する。

特に、現在の経済環境で代替的な価値保存手段を求める機関投資家にとって魅力的だ。

イーサリアム上で輝くミームコイン、TOKEN6900とは？

イーサリアムが機関投資家の注目を集める一方で、同じイーサリアムチェーン上では、新たなミームコインも誕生している。

その中でも特に話題となっているのが、新世代のミームコインTOKEN6900（T6900）だ。

ホワイトペーパーによると、ERC-20トークンとしてイーサリアム上で機能し、市場で最も正直な資産というユニークなコンセプトを掲げている。

現在、プレセールの最終段階にあり、1トークンあたり0.007125ドルという固定価格で購入できる最後のチャンスとして投資家の関心が高まっている。

TOKEN6900は詐欺ではないかという声も聞かれるが、すでに280万ドル以上の資金調達に成功しており、その期待の高さがうかがえる。

TOKEN6900の購入は公式サイトから可能だ。

このプロジェクトの最大の魅力は、コミュニティを最優先する姿勢だ。

総供給量の80%がプレセール参加者に割り当てられるほか、最大33%というステーキング利回りの提供が予定されている。

初期からの貢献者がプロジェクトの成長と共に大きなリターンを得られる設計となっている。

イーサリアムの将来性が確信される中、TOKEN6900の今後の動向に注目が集まっている。

TOKEN6900を見てみる
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,125,171,614,637
2.93
トレンドの仮想通貨

注目記事

ビットコインニュース
メタプラネット、1303億円調達でビットコイン追加購入へ
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-08-28 13:20:25
ビットコインニュース
JAN3代表が日本の政治家と会談｜BTC準備金の重要性を訴える
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-08-28 13:13:14
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム