ステーキング付ソラナ現物ETF、大手7社申請｜10月承認へ期待

仮想通貨ライター Ikkan Kawade 仮想通貨ライター Ikkan Kawade 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 9月 29, 2025

フランクリン・テンプルトンやフィデリティなど大手資産運用会社7社は26日、ステーキング機能を組み込んだ現物ソラナETFの修正申請書を米証券取引委員会（SEC）に提出した。

フランクリン・テンプルトンやフィデリティといった主要なプレーヤーが申請に名を連ねたことで、米国初の利回り付き暗号資産（仮想通貨）ETF誕生に向けた期待が市場で高まっている。

ステーキング機能付きソラナETF、10月承認が現実味

米SECは、仮想通貨ETFの上場審査期間を従来の240日から75日へ大幅に短縮する標準化された枠組みを導入。

この申請書の最大の特徴は、ファンドが保有するソラナをステーキングし、利回りを生み出す仕組みが詳述されている点にある。

これは、既存のビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）の現物ETFにはない革新的な要素であり、投資家はETF保有を通じて、ソラナのエコシステムが生み出すリターンを享受できるようになる。

すでに市場は強く反応しており、今年8月にローンチされたREX-Osprey Solana Staking ETFは、取引初日に取引高3,300万ドル、資金流入額1,200万ドルを記録。

また、アナリストらは、ソラナが確立された分散型金融（DeFi）インフラを有していることや、SECの監視要件への適合性を理由に、年内の承認確率を95%と予測。

ビットワイズのCEOは、ソラナの技術的優位性を評価し、ソラナETFの資産運用残高が長期的には1兆ドルに達する可能性に言及しており、ソラナの今後はこのETF承認に大きく左右されるとの見方が強い。

ビットコインスケーリングソリューション「Bitcoin Hyper」への期待

高性能ブロックチェーンであるソラナが機関投資家の新たなターゲットとなる一方、仮想通貨産の原点であるビットコインのエコシステムにも大きな変革の波が訪れている。

この進化の波の中で、ビットコインのレイヤー2スケーリングソリューションとして開発されている「Bitcoin Hyper（HYPER）」が特に注目を集めている。

具体的には、zk-rollup技術とSolana Virtual Machine（SVM）を統合するという革新的なアプローチを採用。

市場の期待感は、現在進行中のプレセールに如実に表れている。Bitcoin Hyperは2025年5月14日のプレセール開始以来、すでに1,857万ドル以上の資金調達に成功。

Bitcoin Hyper価格も当初の0.0115ドルから約0.012975ドルへと段階的に上昇しており、早期参入者へのインセンティブ設計となっている。

ソラナETFが大きな話題となる中、次なる成長フロンティアとしてビットコインエコシステムの進化とHYPER購入に目を向ける投資家が増加している。

