【10月16日最新分析】ソラナは中長期強気継続、次の上昇はいつ？

暗号資産アナリスト Hideaki S. 最終更新日: 10月 16, 2025

免責事項：本記事の価格予測は、入手可能なデータやトレンドに基づいたCrypto News Japan独自の相場分析を示したものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号資産は変動が激しく、将来価格の確実な保証はできません。資金の一部または全額を失う可能性があることを理解した上で、必ずご自身の調査およびリスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。

ソラナ（SOL）の価格は16日、前日比3.8％、週次で15.3％下落し、194ドルまで後退した。

しかしながらこうした価格調整局面においても、出来高の安定が見られ、短期的な下値支持を形成している点は投資家心理の回復を示唆するものだ。

価格水準こそ調整気味にあるが、ネットワークの基礎体力は維持されており、ファンダメンタルズの強さが引き続き市場を支えている。

ソラナ、実需拡大とETF期待が市場の支えに

ソラナの価格を支える要因として、ネットワーク上のオンチェーン活動の活発化が挙げられる。

特に注目されるのは、ステーブルコインであるUSDCの取引量だ。現在、USDCの全取引のうち約半数がソラナ上で処理されており、ブロックチェーン決済基盤としての信頼性と実用性が急速に高まっている。

このような実需の拡大は、単なる価格投機を超えた構造的な成長を意味する。DeFi領域でのプロトコル利用や、機関投資家の関与が増えることで、市場の安定性と信頼性が高まりつつある。

10月15日時点では、日次アクティブアドレス数やトランザクション量が前週比で安定的に推移しており、ネットワーク全体の健全性が維持されていることを裏付けている。

こうした中、米アーク・インベストが発表した2025年第3四半期のレポートによれば、ソラナは同期間に2億2300万ドルのネットワーク収益を記録。他の主要チェーンを上回る成果となった。

これは、ミームコインや一時的なブームに頼らず、ユーザーと開発者が継続的に定着していることの表れであり、価格の下支え要因として評価されている。

さらに、ソラナの現物ETFに関する承認期待が市場の注目を集めている。実現すれば流動性の大幅な向上が見込まれ、価格上昇圧力が強まる可能性も。ビットコインやイーサリアムが横ばい傾向にある中で、レイヤー1チェーンとしてのソラナの再評価が進んでいる。

オンチェーンの実需と投資家の信頼が交差する現在、ソラナは2025年後半の強気相場を牽引する注目アルトコインのひとつとなりそうだ。

ソラナ（SOL）テクニカル分析｜長期サポートの堅さと短期反発の可能性

以降は、最新のチャートをもとにソラナ（SOL）のテクニカル動向を週足・日足の両視点から詳しく見ていく。

週足チャート：強気トレンドの継続とサポート水準の信頼性

出典：TradingView SOL/USD 週足（2021年～現在まで）

週足レベルでは、2023年末に形成された20週移動平均線（MA）と100週MAのゴールデンクロスが、現在に至るまで強気トレンドの土台として機能している。

特に2024年後半からのビットコイン主導の上昇相場に歩調を合わせる形で、SOLも安定した上昇基調を継続中だ。

2025年以降は、100週MAが繰り返し下値を支える役割を果たしており、価格の反発局面が複数回確認されている。

7月に20週MAを明確に上抜けたことで市場の雰囲気は一段と明るくなり、9月には200ドル回復という節目もクリアした。

現在の調整フェーズでも、186ドル付近に位置する20週MAが有効な支持線として意識されており、

ここを下回らない限り、中長期の上昇シナリオは有効と見られる。週足のRSIも57前後で推移しており、過熱感はなく、安定した買い需要の存在を示唆する。

日足チャート：調整一巡から再上昇への転機か

出典：TradingView SOL/USD 日足（2025年3月～現在まで）

短期スパンである日足チャートでは、2025年7月中旬に20日MAが100日MAを上抜けるゴールデンクロスが発生。これが7〜9月の上昇局面を後押しし、SOL価格は一時200ドル台へと急伸した。

その後の値動きでは、198ドル付近の100日MAを一時的に割り込んだものの、170ドル台で下げ止まり、反発に転じている。現時点で価格は194ドル近辺で推移しており、100日線直下での保ち合い状態が続いている。

このまま170〜180ドルのゾーンがサポートとして機能すれば、再び上値を試す展開に移行する可能性が高い。

また、日足のRSIは現在40台後半とやや低めの位置にあり、売られすぎの兆候が見え始めている。これは短期的な押し目買いの好機と捉えられ、次なる上昇の起点となる可能性をはらんでいる。

ソラナ（SOL）のエントリー＆利確ポイント

現在のテクニカル環境をもとに、ソラナ（SOL）の売買戦略を整理する。価格はやや調整局面にあるものの、主要なサポートラインが機能しており、反発の兆しも見え始めている。エントリー・利確・リスク管理の水準を明確にし、慎重なポジション取りが求められる。

エントリーポイント：170〜180ドルのサポート確認で買い検討

直近の下落で、ソラナは170〜180ドルのゾーンで反発の動きが見られる。この価格帯は過去にも何度も下支えされてきた重要なサポート。RSIが40台後半で推移しつつも安定しているため、この水準での底打ち確認があれば、反発狙いのロングエントリーが有効。

利確ポイント：220ドル〜250ドルが第1目標、突破で300ドルも視野

上値の第1ターゲットは、直近の戻り高値が集中する220〜250ドルのゾーン。ここでの反落リスクもあるため、部分利確を検討。もしこの抵抗帯を明確に上抜ける展開となれば、年末〜2026年初旬にかけて300ドル近辺までの上昇も視野に入る。

リスク管理：170ドル割れで一段安に警戒

170ドルを日足または週足で明確に下回った場合、サポート割れと判断され、さらなる調整局面への移行リスクが高まる。この場合は150ドル台までの下落も想定し、損切りラインを事前に設定しておきたい。