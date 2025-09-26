主要仮想通貨が調整突入も、新興BTCレイヤー2に資金流入の兆し

暗号資産アナリスト Hideaki S. 暗号資産アナリスト Hideaki S. 筆者について Crypto News Japan専属ライター兼暗号資産アナリスト。FX取引の経験を基に、2020年から仮想通貨投資を開始。 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 広告開示 広告開示



Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは 広告開示全文 をご覧ください。 最終更新日: 9月 27, 2025

著名な経済学者で暗号資産（仮想通貨）批評家のピーター・シフ氏は25日、イーサリアム（ETH）が4000ドルの価格水準を下回ったことを受け、同通貨が正式に弱気相場入りしたと宣言した。

この価格変動は、イーサリアムが8月に記録した約4850ドルの最高値から20%以上の調整となり、弱気相場の定義に合致する。イーサリアムの価格はこの日の取引で一時3948ドルまで下落した。

仮想通貨市場分析プラットフォームCoinglassのデータでは、過去24時間で2億2500万ドル相当のイーサリアムのポジションが清算され、そのうち2億400万ドルがロングポジションであった。

同氏は、ビットコイン（BTC）が次に弱気相場入りする可能性が高いと警告し、仮想通貨市場に対する長年の懐疑的な姿勢を改めて示した。

Ethereum just tanked below $4,000. Despite all the Ethereum Treasury company buying, the #2 crypto is now in an official bear market, down 20% from its August record high. Bitcoin is next. — Peter Schiff (@PeterSchiff) September 25, 2025

イーサリアム下落の背景とビットコインの今後の見通し

イーサリアムはスマートコントラクト機能を備えた分散型プラットフォームであり、その価格下落には、いくつかの市場要因が影響した。

9月25日には約230億ドル相当のビットコインとイーサリアムのオプションが満期を迎え、自動売買や清算を引き起こす大きな変動要因となった。

また、10月1日までに米政府機関が閉鎖される可能性（確率67%と推定）への懸念が広がり、市場全体の不確実性が高まった。これは歴史的に、仮想通貨のような投機的資産にマイナスの影響を与えるリスクオフのセンチメントにつながる。

第2四半期のGDPデータが3.8%と予想を上回ったことも、金利引き上げの可能性に対する懸念を呼び、仮想通貨を含むリスク資産の逆風となった。

シフ氏は特に、企業の資産としての仮想通貨購入が続いているにもかかわらず価格が下落した点を指摘し、機関投資家の買いが市場全体の売り圧力を相殺するには不十分であったことを示した。

市場の反応とビットコイン今後の展望

弱気な展開にもかかわらず、イーサリアムは25日に大きな日中変動を見せた。

バイナンスの市場データでは、協定世界時13時18分頃に一時4003.90ドルまで回復する場面もあり、市場の神経質な状態を浮き彫りにした。

市場アナリストは現在、イーサリアムが3800ドル台をサポートとして確立できるか、さらなる下落圧力に直面するかを注視している。

清算データは、デリバティブ市場でイーサリアムが主導的な損失を出したことを裏付けている。同期間のビットコインの清算額が5800万ドルだったのに対し、イーサリアムは大幅に高い清算額を記録した。

今回の価格調整は、イーサリアムが年初来で32%の上昇を記録し、一時はビットコインを上回るパフォーマンスを見せていた中で発生した。市場の下降局面において、主要な仮想通貨間の相関関係が依然として強いことを示している。

市場の不確実性の中で注目される新プロジェクト

主要仮想通貨の価格変動が一層激しくなる中で、投資家の一部は次なる有望な成長機会を探し、新興プロジェクトに目を向け始めている。

中でも注目を集めている分野が、ビットコインの長年の課題であるスケーラビリティ問題に取り組むレイヤー2ソリューションだ。

その中核を担うと期待されているのが、現在プレセール中のBitcoin Hyper（HYPER）だ。

取引速度の向上や手数料の削減といったビットコインの課題解決を目的に開発されており、スマートコントラクト機能を備えたサイドチェーンとして展開される。

同プロジェクトはソラナの高スループット処理が可能な仮想マシンを活用しつつ、ビットコインの強固なセキュリティ基盤の上に構築されている。これにより、より効率的で高機能なアプリケーションの実行を可能とする。

こうした技術的な優位性から、HYPERは銘柄選定に不安を抱える個人投資家や、初心者層からも注目を集めており、すでにプレセールでは1830万ドル近い資金を集めるなど、大きな関心を呼んでいる。

一部アナリストは、HYPERの革新的なアプローチに基づき、2030年までに現在の0.012975ドルというHYPER購入価格が最大で1.90ドル、約146倍に達する可能性も示唆。

仮想通貨市場が不透明感を増す中、将来的に次世代のBTCレイヤー2を担う有力候補として、Bitcoin Hyperの将来性はますます注目されつつある。