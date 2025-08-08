BTC $116,734.82 1.85%
ETH $3,888.88 6.22%
SOL $174.13 4.13%
BNB $781.84 1.85%
XRP $3.32 11.65%
DOGE $0.22 8.32%
SHIB $0.000012 3.97%
PEPE $0.000011 4.78%
Cryptonews アルトコインニュース

ソラナでOpen AIなど未公開の株取引可能に｜PreStocksFi提供

ソラナ(SOL)
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
最終更新日: 
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
ソラナブロックチェーン上で取引されるOpenAIやSpaceXのトークン化された未公開株を象徴する未来的なアートワーク

PreStocksFiは8日、ソラナ（SOL）ブロックチェーン上で未公開株式をトークン化して取引できるプラットフォームを正式にローンチした。

同プラットフォームでは、OpenAIやStripe、SpaceX、Discordといった著名な非公開企業の株式をトークン化し、分割して取引することが可能だ。

これにより、個人投資家や機関投資家は、地理的な制約や流動性の低さといった従来の問題を回避し、成長性の高い未公開株市場へアクセスできるようになった。

これらのトークンは現在、ジュピター上で検索および購入も可能だ。

ソラナの技術的優位性と機関投資家の関心

このローンチの背景には、ソラナが持つ技術的な優位性がある。

コンセンサスアルゴリズムのアップグレード「Alpenglow」により、取引の確定時間が100～150ミリ秒に短縮され、リアルタイム取引が実現した。

この高速処理能力が、トークン化資産に対する機関投資家の関心を引きつけている。

最近では、SuperstateのOpening Bellを通じたUpexiの事例や、REX-OspreyソラナステーキングETFといったトークン化資産プラットフォームが承認されており、ソラナ基盤の分散型金融（DeFi）インフラへの信頼が高まっている。

トークン化資産の現状と注意点

ソラナ上では、既にBackedFiが提供するxStocksなど、60以上のトークン化株式を扱うサービスが存在する。

PreStocksFiの参入は、ソラナが伝統的な金融資産へのアクセスを民主化するハブとしての地位を固めていることを示す。

また、KaminoやRaydiumといったDeFiプロトコルとの相互運用性も確保されており、中央集権的な制約なしに貸付や流動性提供が可能となっている。

ただし、これらのトークン化された未公開株は、従来の株式所有とは異なる点に注意が必要だ。

利用者は配当や議決権といった株主としての権利を持たず、主に価格変動に対する投機が目的となる。

また、多くの同様のサービスと同様に、米国の利用者は対象外となる可能性が高い。

PreStocksFiの登場は、ソラナが伝統的金融とブロックチェーン技術の架け橋としての役割を一層強固にするものだ。

しかし、規制や機能面での制約は、依然として重要な検討事項であり続ける。

Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,054,462,480,109
5.53
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
リップル、Rail買収で決済強化｜新しい仮想通貨の未来とは？
Eiji M.
Eiji M.
2025-08-08 01:55:44
ブロックチェーンニュース
中国、初の人民元ステーブルコイン発行へ｜香港で試験運用
Eiji M.
Eiji M.
2025-08-07 23:28:22
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム