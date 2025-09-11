BTC $113,941.41 1.37%
パクソス、PayPalと提携しステーブルコインUSDHの決済統合へ

最終更新日: 
PayPalとステーブルコインUSDHのロゴが融合した未来的な決済ネットワークのイメージ

ステーブルコイン発行元パクソスは10日、グローバル決済大手PayPalとの新たな提携を含む、ステーブルコイン「USDH」の成長戦略「USDH提案V2」を発表した。

この戦略では、PayPalが2000万ドル（約29億4000万円）の資金を投じ、4億人以上のユーザーを持つペイパルおよびVenmoのエコシステムにUSDHを統合することで、ステーブルコインを分散型金融（DeFi）の領域を超えた主流決済手段へと押し上げることを目指す。

PayPalとの提携で主流決済への道を拓く

パクソスの新戦略の根幹は、PayPalの広範な決済ネットワークとの連携にある。

年間147兆円の取引を処理するPayPalの巨大なユーザー基盤を活用することで、USDHを既存の金融システムに本格的に組み込むことが狙いだ。

この提携には、USDHとHyperliquidのネイティブトークン「HYPE」をPayPalとVenmoに上場させる計画が含まれる。

さらに、USDHの入出金手数料を無料化することで、ユーザーの利便性を高め、利用拡大を促進する。

パクソスは、USDHの総ロック資産額（TVL）が10億ドルに達するまで手数料をゼロとし、50億ドルを超えても報酬は5%を上限とする透明性の高い収益モデルを提示。

発生した手数料はすべてHYPEトークンで再投資され、Hyperliquidの成長と密接に連動する設計となっている。

規制準拠とエコシステム成長の両立

今回の提案は、規制への対応と持続的なエコシステム成長という、暗号資産（仮想通貨）業界が直面する二つの課題を解決するアプローチだ。

パクソスは、米国で規制されたステーブルコイン発行者としての地位を強みとし、Hyperliquidのコンプライアンス課題を補完する役割を担う。

特に、欧州で施行される仮想通貨市場規制「MiCA」への準拠は、USDHが欧州市場で即座に拡大する上で戦略的な優位性をもたらす。

パクソスは昨年、ニューヨーク州金融サービス局との間で、マネーロンダリング対策の不備を理由に71億円を超える和解金を支払った経緯がある。

成功報酬型の収益モデルとPayPalからのインセンティブは、パクソスの目標をHyperliquidの普及と一致させ、エコシステムの持続可能性を高める構造となっている。

この新たな枠組みは、当初の構想から大きく進化しており、具体的な提携先の確保がその実現可能性を大きく高めている。

