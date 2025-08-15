BTC $118,904.71 0.21%
ETH $4,619.28 1.59%
SOL $193.15 -0.05%
BNB $841.87 1.15%
XRP $3.10 -0.31%
DOGE $0.22 0.91%
SHIB $0.000012 -0.82%
PEPE $0.000011 -1.47%
Cryptonews ビットコインニュース

ノルウェー政府系ファンド、ビットコイン間接保有量192％増加

ビットコイン(BTC)
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
最終更新日: 
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
ノルウェー政府年金基金とビットコイン保有の概念図

ノルウェー政府年金基金グローバルを運用するノルウェー銀行投資管理（NBIM）は13日、2025年上半期時点でのビットコイン（BTC）の間接保有量が7161BTCになったことが明らかになった

これは前年末時点の3821BTCから192％の増加となる。

NBIMは直接ビットコインを購入していないが、株式ポートフォリオの一部としてビットコイン保有企業への出資を通じて間接的な保有を行っている。

間接保有は過去最高水準に

今回の保有量は時価にして約8440億〜8628億円に相当し、過去最高水準となった。

2025年初からわずか半年で約4714BTC増えている。

ストラテジーが3005.5BTC、マラソン・デジタルが216.4BTC、ブロックが85.1BTC、コインベースが57.2BTC、メタプラネットが50.8BTCを占めている。

このため、同基金の保有増加の最大要因はストラテジーの積極的なビットコイン購入戦略と分析されている。

ノルウェー国民一人当たりに換算すると、およそ1387クローネ分のビットコインを間接的に保有している計算になる。

背景に企業のビットコイン採用拡大

NBIMは世界各国の株式に幅広く投資しており、特定の暗号資産（仮想通貨）資産に狙いを絞る戦略は採っていない。

それでも、企業がビットコインを財務資産として保有する動きが広がるにつれ、指数連動型運用や分散投資を行う機関投資家は自然と間接的に保有することになる。

K33リサーチのヴェトレ・ルンデ氏は「より多くの企業がビットコインを財務資産として採用するほど、世界の指数投資家は意図せず保有することになる」と述べている。

ビットコインが機関投資家の資産配分に組み込まれる動きは過去5年間で加速しており、ポートフォリオの分散化やボラティリティ管理の一環として活用されている。

今回のNBIMの事例も、その流れを象徴している。

広がる機関による仮想通貨市場参加

今回の発表は、13日にイーサリアム（ETH）ETFが1日で7億2900万ドルの純流入を記録したこととも時期を同じくしている。

これは同資産における2番目に大きい日次純流入額で、仮想通貨市場への機関マネーの参入が一層顕在化していることを示している。

NBIMは半年ごとに保有銘柄を公表しており、今回のデータはビットコインが世界の分散型株式ポートフォリオにおいて避けられない存在になりつつある現実を示している。

企業の財務戦略が変化する中で、従来型の機関運用でも仮想通貨投資が増える傾向は今後も続く見通しだ。

ビットコインニュース
リミックスポイント、ビットコイン事業が牽引し売上約65億円
2025-08-15 15:43:19
,
筆者 Ikkan Kawade
イーサリアムニュース
英金融大手企業、イーサリアム価格予想を7,500ドルに大幅修正
2025-08-14 18:19:26
,
筆者 Ikkan Kawade
イーサリアムニュース
ビットフライヤー、イーサリアムステーキング開始｜年利3〜5%
2025-08-13 17:16:27
,
筆者 Takayuki A.
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,246,520,596,141
4.06
トレンドの仮想通貨
ビットコインニュース
リミックスポイント、ビットコイン事業が牽引し売上約65億円
2025-08-15 15:43:19
,
筆者 Ikkan Kawade
イーサリアムニュース
英金融大手企業、イーサリアム価格予想を7,500ドルに大幅修正
2025-08-14 18:19:26
,
筆者 Ikkan Kawade
イーサリアムニュース
ビットフライヤー、イーサリアムステーキング開始｜年利3〜5%
2025-08-13 17:16:27
,
筆者 Takayuki A.

注目記事

アルトコインニュース
ソラナ、新アルゴリズム「Alpenglow」審議へ｜今後に展開に注目
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-08-15 17:52:58
テクノロジーニュース
コインベース、Mercuryoと提携｜Base経由USDC手数料を半減
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-08-15 16:58:45
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム