アルトコインニュース

マレーシア中銀、RWAトークン化へ3年戦略始動

監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
イスラム幾何学模様とブロックチェーンが融合した未来的な金融ハブ

マレーシア中央銀行（BNM）は1日、RWAのトークン化に特化した3年間の戦略的ロードマップを公表した

この取り組みは、投機的な暗号資産（仮想通貨）ではなく、マレーシアの規制および宗教的枠組みに適合した、実用的な金融ユースケースに焦点を当てている。

BNMは新たにデジタル資産イノベーションハブを設立し、中小企業金融、イスラム金融商品、グリーン投資商品、24時間体制の国際決済システムのトークン化といった分野で、概念実証および実証実験プロジェクトを主導する方針だ。

イスラム金融原則に準拠した設計

中央銀行はすべての開発がマレーシアの金融規制枠組み内で運営され、イスラム金融の原則、とりわけ貨幣の単一性に則る必要があることを強調している。

イスラム金融では利息を伴う取引が禁じられ、資産担保型の投資が求められるため、投機的な仮想通貨資産は排除される。代わりに、原則に適合したソリューションの設計が求められる。

このような中央集権的な枠組みに基づくトークン化は、管理主体を持たないDeFiとは異なるアプローチだ。

BNMとマレーシア証券委員会は共同で、資産トークン化に関する業界作業部会を設置する。同部会は、業界内の取り組みの調整、規制上の課題の抽出、ならびにベストプラクティスの策定を担う。

技術開発と段階的実施計画

BNMは26年に概念実証および実証実験を開始し、27年には拡大試験を行う段階的アプローチを明らかにしている。

また、26年3月1日までの公開協議期間を設け、業界関係者からトークン化のユースケースに関する意見や提案を広く募集している。

技術的検討の具体的な内容としては、デジタル決済の効率性を確保しつつ、金融政策の有効性を維持することを目的に、マレーシアリンギット建てステーブルコインおよびトークン化預金の可能性が挙げられている。

さらに、ホールセール型の中央銀行デジタル通貨との統合も視野に入れており、マレーシアのデジタル金融インフラ全体を見据えた包括的な方針が示された。

イスラム金融とデジタル技術、グリーン投資を統合したクライメート・スクークの導入も今回のロードマップにおける実用例とされる。

証券委員会はBNMと協力し、特に証券法の観点から資産トークン化のための規制枠組みの整備を進める。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

koki.S
