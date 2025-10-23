Magic Eden、NFTとポケモンカードのガチャ機能を提供
Magic Edenは22日、NFTやポケモンカードの開封体験ができる新機能Packsを正式にローンチした。
この機能は、ソラナ（SOL）とイーサリアム（ETH）のブロックチェーン上で展開される。
デジタルと現実資産を繋ぐ新体験
Packsは、ゲームのルートボックスのように、サプライズ形式で厳選されたコレクションを提供するものだ。
全てのパックには景品が保証されており、利用者は即時買い戻しを受けるか、NFTや現物のカードを請求するかを選択できる。
Magic Edenは公式発表で、真の価値、透明性のある確率、そして純粋な開封の興奮を提供すると述べている。
この機能は、デジタル収集品と物理的な収集品の両方で、新たなエンゲージメントを生み出すことを目指すものだ。
この新機能の導入は、仮想通貨アナリストのTylerD氏が10月15日に公開した予告動画に続くものである。
動画では、現実世界の資産（RWA）パックと従来のNFTパックの両方が登場することを示唆していた。
特に注目されるのは、ポケモンカードのコレクションが含まれている点だ。
これは物理的なアイテムの引き換えを伴うため、デジタル資産と現実資産の橋渡しとなる重要な試みとなる。
Magic Edenは、従来のNFTマーケットプレイス機能を超え、デジタルと物理的な収集品を融合させるインタラクティブな体験の提供へと戦略を拡大している。
多角化戦略と市場での地位強化
今回のPacksローンチは、2025年初頭に行われた独自トークンMEのエアドロップやウォレット機能拡張に続く、同社の広範な戦略の一環である。
Magic EdenはWeb3ゲーム分野への進出も積極的に進めており、ゲームスタジオ向けの専用ハブやNFTローンチパッドを提供してきた。
同社はソラナ基盤のプラットフォームとして始まったが、2023年から2024年にかけてイーサリアム、ポリゴン（MATIC）、ビットコイン（BTC）のオーディナルズへと対応を拡大した。
累計NFT取引高は30億ドルを超え、月間アクティブユーザー数は100万人以上に達するなど、業界をリードするマルチチェーンNFT市場としての地位を確立している。
この強力な基盤が、複数のブロックチェーンにまたがる革新的な機能の同時展開を可能にした。
Packs機能は、ソラナとイーサリアムのネットワークにおける取引量を増加させると同時に、収集家にとって新しい関与の形を作り出すと期待されている。