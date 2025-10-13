BTC $115,591.20 4.15%
ETH $4,169.50 9.76%
SOL $197.05 10.63%
BNB $1,308.80 16.25%
XRP $2.57 8.85%
DOGE $0.20 12.57%
SHIB $0.000010 6.70%
PEPE $0.0000075 13.23%
Cryptonews ビットコインニュース

10月第2週の仮想通貨ニュース｜メタプラネットのBTC戦略停滞など

ビットコイン(BTC)
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
最終更新日: 
東京の夜景を背景に輝くビットコインのシンボルと上昇するチャート

2025年10月第2週の暗号資産（仮想通貨）市場は、メタプラネットの新株予約権の行使を一時停止、ストラテジー社のビットコイン（BTC）購入一時停止などが起こった。

仮想通貨市場の規模は、過去7日間で7.28%下落。ビットコイン（BTC）は最高値更新後、米中間の貿易摩擦の再燃により、一時11万ドルを割り込む下落を見せていた。

本記事では、そのような2025年10月第2週に起こった仮想通貨ニュースを特集する。

メタプラネット、新株予約権の行使を一時停止｜ビットコイン戦略を強化

メタプラネットは、第20-22回新株予約権の行使を2025年10月20日から11月17日まで一時停止した。

株価下落（6月高値から70%減）とビットコイン戦略強化のため、資本最適化を図る。

同社は、アジア最大のBTC保有企業で、30,823BTC保有している。株価は純資産価値の1.05倍と最低水準で、追加株式発行による希薄化を避ける狙いだ。

類似企業も株価急落中。CEO主導でBTC集中戦略を推進、時価総額は約6,549億円となっている。

続きを読む

10月第2週の仮想通貨ニュース

Industry Talk
ヘイズ氏、ビットコイン4年周期は終了と分析｜今後の投資戦略は？
2025-10-10 18:50:00
,
筆者 Daisuke F.
Industry Talk
DeepSeek AI選定、億り人狙うプレセール3選｜イーサリアム超なるか
2025-10-10 19:10:00
,
筆者 Daisuke F.
ビットコインニュース
10月第2週の仮想通貨ニュース｜メタプラネットのBTC戦略停滞など
2025-10-13 11:19:01
,
筆者 Naoki Saito

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,126,088,358,613
-8.02
トレンドの仮想通貨
Industry Talk
ヘイズ氏、ビットコイン4年周期は終了と分析｜今後の投資戦略は？
2025-10-10 18:50:00
,
筆者 Daisuke F.
Industry Talk
DeepSeek AI選定、億り人狙うプレセール3選｜イーサリアム超なるか
2025-10-10 19:10:00
,
筆者 Daisuke F.
ビットコインニュース
10月第2週の仮想通貨ニュース｜メタプラネットのBTC戦略停滞など
2025-10-13 11:19:01
,
筆者 Naoki Saito

注目記事

相場分析
ETH急騰、AWS統合がトリガーに｜今後の価格抵抗ラインを分析
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-10-13 12:04:11
金融・経済ニュース
バイナンス創業者CZ氏に恩赦か、ホワイトハウスが検討と報道
Yu Ashina
Yu Ashina
2025-10-13 10:31:26
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム