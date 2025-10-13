10月第2週の仮想通貨ニュース｜メタプラネットのBTC戦略停滞など

暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Shunsuke Saito 編集長 Shunsuke Saito 筆者について Crypto News... 著者の記事を読む 最終更新日: 10月 14, 2025

2025年10月第2週の暗号資産（仮想通貨）市場は、メタプラネットの新株予約権の行使を一時停止、ストラテジー社のビットコイン（BTC）購入一時停止などが起こった。

仮想通貨市場の規模は、過去7日間で7.28%下落。ビットコイン（BTC）は最高値更新後、米中間の貿易摩擦の再燃により、一時11万ドルを割り込む下落を見せていた。

本記事では、そのような2025年10月第2週に起こった仮想通貨ニュースを特集する。

メタプラネット、新株予約権の行使を一時停止｜ビットコイン戦略を強化

メタプラネットは、第20-22回新株予約権の行使を2025年10月20日から11月17日まで一時停止した。

株価下落（6月高値から70%減）とビットコイン戦略強化のため、資本最適化を図る。

同社は、アジア最大のBTC保有企業で、30,823BTC保有している。株価は純資産価値の1.05倍と最低水準で、追加株式発行による希薄化を避ける狙いだ。

類似企業も株価急落中。CEO主導でBTC集中戦略を推進、時価総額は約6,549億円となっている。

続きを読む