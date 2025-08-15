ソラナ、新アルゴリズム「Alpenglow」審議へ｜今後に展開に注目
ソラナ（SOL）は14日、次世代合意形成アルゴリズムAlpenglow実装に向けたSIMD-0326提案の正式なガバナンス手続きを開始した。
この提案はソラナのフォーラム上で公開され、開発はソラナラボの研究部門Anzaを率いるロジャー・ワッテンホーファー氏が主導している。
Alpenglowは、既存のTower BFT合意形成を全面的に置き換える大規模な刷新となり、これまで採用されてきたProof of Historyやゴシップ型投票伝播といった基盤要素は廃止される予定だ。
新しい構造は、高速ブロック伝播プロトコルRotorと、オフチェーン投票とオンチェーン検証を組み合わせた新たな投票機構Votorの2つで構成される。
実装への工程とソラナ 今後の展望
今回の提案は現在、GitHubやガバナンスフォーラム、技術者向けDiscordなどで精査が進められており、今後はバリデータによるオンチェーン投票が実施される予定だ。
その後、性能や安全性を検証する大規模なテストが行われ、問題がなければ2026年初頭にも本番ネットワークへの導入が予定されている。
Alpenglowの実装によって、リアルタイム性が不可欠なゲーム内決済や株式取引など、これまで中央集権型システムに依存していたユースケースが、分散型金融（DeFi）ネットワークでも実現可能になると期待される。
一方で、大規模なプロトコル変更には移行期のセキュリティリスクやネットワーク調整の難しさといった課題も伴うため、コミュニティでは慎重な議論が続けられている。
なお、今回の提案はソラナの今後のエコシステム全体に大きな変革をもたらす可能性があり、中長期的には価格動向や仮想通貨の普及促進にもつながると見込まれている。
