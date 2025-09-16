BTC $115,517.82 0.76%
アルトコインニュース

リップル、新ステーブルコインRLUSDで約37億円を寄付へ

リップル(XRP)
暗号資産ジャーナリスト
Eiji M.
暗号資産ジャーナリスト
Eiji M.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
リップルのステーブルコインRLUSDのロゴと、支援を受ける人々を象徴するイメージ

リップル社は15日、米国の小規模事業者と退役軍人を支援するため、同社が発行予定のステーブルコインRLUSDを2500万ドル（約37億円）寄付すると公表した

この取り組みは、ブロックチェーン技術を活用した社会貢献活動の一環であり、金融包摂の実現を目指す同社の姿勢を明確に示すものだ。寄付は、経済的な基盤構築に課題を抱えることが多い小規模事業者や退役軍人に対し、直接的な資金援助を提供する。

ステーブルコイン活用による社会貢献

今回の発表で注目されるのは、寄付が法定通貨ではなく、リップル社が新たに発行する米ドルペッグのステーブルコイン「RLUSD」で行われる点である。ステーブルコインは価格変動が少ないため、送金や決済手段としての安定性が高い暗号資産（仮想通貨）だ。

リップル社は、RLUSDをXRP Ledger上で発行する計画を明らかにしている。XRP Ledgerは、高速かつ低コストな取引を実現するブロックチェーンであり、寄付金の送金においてもその利点が発揮される見込みだ。銀行などの金融機関を介さずに直接資金を届けることで、手数料を削減し、迅速な支援が可能になる。

また、ブロックチェーンの特性である透明性も大きな利点となる。寄付金の流れが記録され、追跡可能になることで、支援が意図通りに実行されているかを確認しやすくなる。これは、慈善活動における資金の使途に対する信頼性を高める上で重要な要素だ。

この社会貢献活動を通じて、RLUSDの実用性や信頼性をアピールする狙いもあると考えられる。ステーブルコイン市場は競争が激化しているが、リップル社はXRP Ledgerの性能と、同社が築いてきた金融機関とのネットワークを武器に、独自の地位を確立しようとしている。

同社のネイティブトークンであるリップル（XRP）も、このエコシステムの中で重要な役割を果たしており、RLUSDとの連携も期待される。

Eiji M.
暗号資産ジャーナリスト
Crypto News Japanライター。CryptoKittiesをきっかけにWeb3の世界に没頭。ブロックチェーンゲームDecentralandや米大手企業のゲームエンジンローカライズに携わる。最新の生成AI技術にも精通し、Web3とAIの融合による次世代デジタル革命を追求。現在英国ロンドンを拠点に活動中。
