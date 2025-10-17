リミックスポイント、ビットコイン追加取得｜保有量世界42位に

暗号資産ライター Takayuki A. 暗号資産ライター Takayuki A. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 10月 17, 2025

株式会社リミックスポイントは14日、10月に入ってから5回目となるビットコイン（BTC）の追加取得を実施した。

東証スタンダード市場に上場する同社は15日に公表した開示情報の中で、今回の購入を継続的な暗号資産（仮想通貨）戦略の一環と位置づけている。

この追加取得により、リミックスポイントのビットコイン保有量は約1379BTCに到達。世界の公開企業ランキングでは42位に浮上した。

これまでの累計取得総額は約208億2,000万円に達し、平均取得単価は1BTCあたり約1509万円と算出されている。

10/14（開示事項の経過）ビットコイン（BTC）の追加取得に関するお知らせ



取得枚数 4.29023435 BTC

総保有数 1,378.97984941 BTC



🔗 https://t.co/RP991XgqAV — リミックスポイント公式Xアカウント (@remixpoint_x) October 14, 2025

財務基盤を支える提携と体制強化

リミックスポイントによる積極的なビットコイン購入は、戦略的提携と長期的な財務方針に基づく明確な計画のもとで進められている。

同社は9月30日、SBIグループ傘下の仮想通貨交換業者SBI VCトレードとの協業を発表。これにより、取引・カストディ・資産運用の各分野で包括的なサポート体制を構築した。

さらに、ビットポイントジャパンとの連携を通じて、取引システムの安定性やリスク管理体制の強化にも取り組んでいる。

こうした動きは、将来性のあるビットコインを自社財務の中核資産として位置づけ、企業価値の最大化を目指す同社の経営戦略と一致している。

また、日本国内で進む仮想通貨規制の明確化や、SBI VCトレードのような信頼性の高い取引所との協力が、同社の戦略を後押しする重要な要因となっている。