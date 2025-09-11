BTC $113,941.41 1.37%
PayPay、国内初のビットコイン・イーサリアム逆コースを開始

ビットコイン(BTC)
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
PayPayのロゴと、上昇・下降するビットコインとイーサリアムの抽象的なチャートが描かれた近未来的な画像。

PayPayは9日、同社のアプリ内で提供するミニアプリのポイント運用において、ビットコインbtc logo BTC +1.58%逆コースとイーサリアムeth logo ETH +2.58%逆コースの提供を開始した

このサービスはPayPay証券の子会社であるPPSCインベストメントサービスが提供する。

新コースでは、国内初となる暗号資産（仮想通貨）の価格下落時にポイントが増加する仕組みとなっている。

利用者は証券口座を開設することなく、仮想通貨市場の状況に連動した疑似運用体験が可能だ。

価格下落時にも対応するビットコイン運用サービス

このコースは、実際のビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の価格と逆の値動きを目指すものだ。

仮想通貨市場の変動リスクに対応する新たな選択肢を提供する。

このサービスは、2025年1月に開始された既存のビットコインコースの成功を受けての拡充だ。

利用者からの要望に応え、上昇・下落の両局面で利益を得るシミュレーションを可能にした。

これにより、PayPayは競合のPontaなどと差別化を図り、より高度な金融ツールを提供する。

利用者は実際の金銭的リスクを負うことなく、仮想通貨市場の仕組みを学べる。

新コースの取引時間は平日のみに限定されるが、自動追加機能も利用できる。

今回の取り組みは、日本のポイント運用サービスにおける業界初の試みだ。

フィンテック分野でのPayPayの革新的な姿勢を示している。

