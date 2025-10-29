メタプラネット、750億円の自社株買いでビットコイン戦略を強化

最終更新日: 10月 29, 2025

ビットコイン（BTC）を企業資産として活用する株式会社メタプラネットは28日、自己株式の取得枠設定とビットコインを担保とする新たな融資枠契約の締結を明らかにした。

750億円規模の自社株買いと新たな資金調達

メタプラネットは、上限を1億5000万株、総額750億円とする自己株式の取得枠を設定した。取得期間は2025年10月29日から2026年10月28日までの1年間とされている。

上限まで取得が行われた場合、該当株式数は発行済株式総数（自己株式を除く）の約13.1％に相当する。同社は、現在の株価が「本質的価値を十分に反映していない」との判断から、この大規模な自社株買いを決定したと説明した。

さらに、同社は最大5億ドル規模のクレジットファシリティ契約をカストディアンと締結。これにより、保有するビットコインを担保に、必要に応じて機動的かつ柔軟に資金を借り入れられる体制を構築した。

今回の一連の動きは、株主価値の向上と資本効率の改善に加え、暗号資産（仮想通貨）を活用した新たな財務戦略の一環としても注目されている。