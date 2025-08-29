JPモルガン、ビットコインは割安と分析｜年末12.6万ドル予測

暗号資産ジャーナリスト Eiji M. 暗号資産ジャーナリスト Eiji M. 筆者について Crypto News... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 8月 29, 2025

大手金融機関JPモルガンは28日、ビットコインの現在の価格は金（ゴールド）と比較して「割安」であるとの分析を発表した。

The Blockなどの報道によると、同社のアナリストチームはビットコインの公正価値を約12万6,000ドル（約1,852万円）と算定し、年末までの到達を予測している。

この評価は、ビットコインの現在の時価総額2.2兆ドルと、民間の金投資市場規模である5兆ドルをリスク調整後に比較したものだ。

分析を主導したニコラオス・パニギリツォグロウ氏は、現在の価格水準から約13%の上昇で目標価格に達すると述べ、年末までの達成を見込んでいることを明らかにした。

ボラティリティ低下が強気予測を後押し

暗号資産（仮想通貨）のボラティリティの著しい低下が、JPモルガンの分析で特に注目される点だ。

2025年初頭に約60%だったビットコイン（BTC）のボラティリティ指数は、現在約30%まで低下し、過去最低水準を記録している。

これにより、ビットコインと金のボラティリティ比率は過去最小の2.0倍まで縮小した。リスクの差が縮まったことで、ビットコインは機関投資家にとって、より魅力的な資産となりつつある。

JPモルガンは、ボラティリティがさらに収束すれば、機関投資家によるビットコインへの資産配分は金と同水準になる可能性があると指摘する。

このボラティリティ低下の主な要因は、企業によるビットコイン保有の増加だ。ストラテジー社や日本のメタプラネット社といった企業が、総供給量の6%以上を保有している。

JPモルガンは、こうした企業による長期的なパッシブ保有が市場の流通量を事実上減少させ、価格安定に寄与していると分析。この現象を、2008年の金融危機後の中央銀行による量的緩和になぞらえている。

機関投資家の採用加速と市場の転換

企業による保有拡大の流れは、機関投資家のさらなる参入を促している。ストラテジー社やメタプラネット社が主要な株価指数に採用されたことで、パッシブ運用の資金流入が加速した。

また、市場のポジショニングも大きく変化している。2024年末、ビットコイン価格はJPモルガンが算出した公正価値を3万6,000ドル上回っていたが、現在は逆に約1万3,000ドル下回る水準にある。これが大きな上昇余地を生んでいると同社は見る。

企業間の準備資産としてのビットコイン採用競争も激化しており、今後のビットコインの価格にも影響を与えそうだ。JPモルガンの今回の分析は、同行の従来の懐疑的な姿勢からの転換を示すものであり、仮想通貨市場の成熟を認めた形だ。

この成熟には、金融の未来を変えるとされる分散型金融（DeFi）の成長も寄与している。米国での規制明確化を背景に、現物ETFへの資金流入も加速しており、ビットコインが「主流に採用される」流れは今後数ヶ月でさらに強まる見通しだ。