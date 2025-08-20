リブワーク、準備資産として5億円相当のビットコイン購入へ

3Dプリンター住宅を手がける株式会社リブワークは18日、会社の準備資産として5億円相当のビットコイン BTC -1.02%を購入する計画を明らかにした。

9月から12月にかけて段階的に購入を進め、現行価格ベースで約28BTCの取得を見込む。

計画はすでに取締役会で承認済みで、ドルコスト平均法を用いた段階的な買い付けにより価格変動リスクの低減を図る。

ビットコイン保有規模と運用体制

今回のビットコイン（BTC）購入が完了すれば、同社の保有規模は企業として世界約105位になる見込みで、フランスの決済プロバイダーBD Multimediaを上回る水準となる。

あせて、暗号資産（仮想通貨）の保有・運用に向けて専用のリスク管理システムを導入し、新たな資産クラスに対応する社内体制を整備する。

本計画は、3Dプリンター住宅のデザイン保護を目的に立ち上げたブロックチェーン×NFTイニシアチブの発表から約1か月後に公表された。リブワークがデジタル資産関連の取り組みを全社的に加速していることを示す動きだ。