ハイパーリキッド（HYPE）が過去最高値更新｜今後の価格展望
高速取引処理を強みとする分散型取引所ハイパーリキッドの基軸通貨「HYPE」は9日、一時55ドルまで上昇し、過去最高値を更新した。
この急騰の背景には、機関投資家の積極的な参入が大きく影響している。
機関投資家がHYPEへの資産配分を本格化
ナスダック上場企業ライオングループは、財務戦略の大幅な見直しを実施し、HYPEへの資産配分を強化する方針を明らかにした。
これまでソラナ（SOL）やスイ（SUI）といったアルトコインに重点を置いていたが、ハイパーリキッドの成長性に着目し、段階的なHYPEの購入を進める構えだ。
今回の動きは、市場のモメンタムを捉えた戦略的なポートフォリオ再構築とみられており、HYPE市場に対する継続的な需要圧力につながる可能性がある。
段階的な買い入れにより、価格の急変を抑制しつつ、相場の安定化にも寄与することが期待されている。
一方、大手資産運用会社ヴァンエックも、ハイパーリキッドに対する強気な姿勢を示す声明を公表。同社が数カ月前からエコシステムに関与していることを明かし、HYPEへの信頼感を一層高めている。
具体的な保有内容は開示されていないが、長期的価値を持つ暗号資産（仮想通貨）としてHYPEが再評価されつつあることを示唆する動きだ。
こうした機関投資家の参入が市場センチメントを押し上げ、HYPEは9日に過去最高値となる55ドルを記録。
市場では、50ドルの水準を維持できれば、60ドル台への上昇も視野に入るとの見方が強まっている。
ただし、仮想通貨投資家はマクロ経済環境や市場全体のボラティリティを踏まえた慎重な対応も求められる。
HYPEのテクニカル展望：今後も強気基調の持続なるか
ハイパーリキッド（HYPE）の今後の値動きを占ううえで、週足および日足のチャートをベースに、主要テクニカル指標の分析を通じて相場の方向性を探る。
週足チャートに見る堅調な上昇トレンド
出典：TradingView HYPE/USD 週足（2024年～現在まで）
HYPEは2025年5月に20週移動平均線（MA）を明確に上抜けし、それ以降もこのラインを下回ることなく推移している。
この動きは一時的な価格変動を超えた、中長期的な上昇局面への転換を示すシグナルと受け取られている。
加えて、取引量の増加が上昇フェーズと連動しており、投資家の積極的な関与がうかがえる。
週足ベースのRSIも現在70前後に位置しており、買いに偏った状況ではあるものの、依然として強気の勢いが継続していることを示唆する。
今後、20週MAが確固たるサポートとして機能すれば、上昇トレンドの持続が期待される局面だ。
日足チャートでは短期的な加速感が鮮明に
出典：TradingView HYPE/USD 日足（2024年～現在まで）
短期的な視点では、5月上旬に20日MAが100日MAを上回るゴールデンクロスが出現し、上昇基調をテクニカルに後押しした。
特に50ドルの節目を明確に突破して以降、価格は加速度的に上昇しており、この水準が今後のサポートラインとして機能するかどうかが、短期的な価格動向のカギを握る。
目先の上値ターゲットは60ドルとされる一方、万が一50ドルを下抜けた場合には、100日移動平均線水準の42ドル付近が下値の目処として意識される展開が予想される。
なお、日足RSIは70を超える水準に達しており、過熱感はあるものの、現在のところ勢いの鈍化は限定的だ。
HYPEのエントリーポイントと利確戦略
ここからはHYPEの売買戦略を見ていく。中長期的には強い上昇基調が継続しており、主要な移動平均線が下値を支える展開。短期的にもブレイクアウト後の高値圏での推移が続いており、押し目形成が意識される場面となっている。
エントリーポイント：50〜52ドルのサポートゾーンに注目
現在の価格帯（55ドル前後）は、直近高値を更新した直後の調整局面にある。テクニカル的には、50〜52ドル付近が過去のレジスタンス転換サポートとして機能する可能性が有り、このゾーンでローソク足の下ヒゲや出来高の反発が確認されれば、段階的なエントリーを検討できる。
仮にこの水準を下抜けた場合は、次の注目エリアは42ドル付近。100日移動平均線が近く、反発余地が生まれやすい価格帯となる。
利確ポイント：60ドル突破で90ドルを視野
心理的節目となる60ドルを明確にブレイクすれば、次の上値目標は90ドルのゾーン。ここはフィボナッチラインとも一致し、利確ポイントとして意識されやすい。
強いモメンタムが継続する場合は、心理的節目である100ドル台もターゲットとして検討可能。
リスク管理：42ドル割れで一時撤退を検討
短期的には、42ドルを明確に下抜けると調整リスクが顕在化し、30ドル台前半までの下落シナリオも想定される。
この場合、一時的な撤退やポジション縮小によりリスクをコントロールし、再エントリーのシグナルが出るまで待機するのが望ましい。
総評
HYPEは中長期的に強固な上昇トレンドを維持しており、50ドル前後の押し目は有望なエントリーポイントとなる可能性がある。
60ドル突破が確認されれば、新たな価格帯への上昇も現実味を帯びるため、柔軟なエントリー・利確戦略と堅実なリスク管理が鍵を握る。