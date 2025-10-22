BTC $108,597.96 -0.86%
ETH $3,874.25 -1.67%
SOL $187.31 0.44%
BNB $1,070.37 -1.19%
XRP $2.43 -1.08%
DOGE $0.19 -1.01%
SHIB $0.000010 0.32%
PEPE $0.0000069 -1.67%
Cryptonews アルトコインニュース

ギャラクシーデジタル株価急騰、第3四半期利益5億ドル超

仮想通貨
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
筆者について

2022年に「Move to...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
ギャラクシーデジタルの成功を象徴する、渦巻く銀河と金融データの抽象的なイメージ

暗号資産（仮想通貨）関連企業のギャラクシーデジタルは21日、2025年第3四半期の純利益が5億500万ドル（約767億6,000万円）に達した。

この発表を受け、同社の株価は急騰した。

決算報告によると、純利益は前四半期の3,070万ドル（約46億6,640万円）から1,546%増加。

希薄化後1株当たり利益は1.01ドル、調整後EPSは1.12ドルだった。

調整後EBITDAは6億2,900万ドル（約956億800万円）で、四半期比198%の増加を記録した。

総資産は前期比27%増の115億2,300万ドル（約1兆7,514億円）に拡大。

自己資本は32億ドル（約4,864億円）に達し、現金およびステーブルコインの保有高は62%増の19億1,000万ドル（約2,903億2,000万円）となった。

市場回復と機関投資家の参入が追い風

今回の好業績は、仮想通貨市場の力強い回復が背景にある。

デジタル資産価格の上昇により、同社のトレーディングデスクと運用ポジションが大きな利益を計上した。

また、機関投資家の参入拡大も業績を押し上げた。

企業や金融機関がデジタル資産へのエクスポージャーを広げたことで、現物およびデリバティブ商品の需要が増加。

取引高は前四半期比140%の急増を記録し、同社は四半期中に8万BTC超、約90億ドル／1兆3,680億円相当を売却した。

インフラ事業も好調、多角化戦略が奏功

Galaxy Digitalはトレーディング、資産管理、インフラプロジェクトといった多角的な事業モデルを展開。

AIおよび高性能コンピューティング分野でのインフラ需要の高まりが、同社の成長を後押ししている。

特にテキサス州で進行中のデータセンター「Helios」プロジェクトは順調に拡大中。

第1段階の建設費用17億ドル（約2,584億円）に対し、14億ドル（約2,128億円）の融資枠を確保している。

さらに、CoreWeave社が第2段階のリース契約を締結し、800メガワット全容量の利用を決定。

HeliosはAIおよびHPCインフラ市場における中核拠点となる見通しだ。

株価も好反応、強固な財務基盤

今回の決算発表を受け、市場は好意的に反応し、一部報道では株価が一時7%急騰したと伝えられている。

自己資本32億ドルと流動性19億1,000万ドルという潤沢な財務基盤は、今後の事業拡大と市場変動への対応力を高めるものだ。

この四半期の成功は、仮想通貨ネイティブ企業が成熟し、伝統的な金融市場やインフラ分野との統合が加速している現状を象徴している。

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$3,863,694,778,745
-2.34
トレンドの仮想通貨

注目記事

NFTニュース
Coinbase、人気ポッドキャスト復活へNFTを38億円で購入
Naoya Tokunaga
Naoya Tokunaga
2025-10-22 10:19:12
Industry Talk
【AI予測】GrokとChatGPTが選定｜ビットコイン銘柄が選定
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-10-22 06:10:00
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
2022年に「Move to Earn」アプリSTEPNから暗号資産の世界へ。以降、さまざまなブロックチェーンゲームで知識を深め、2023年よりBNB・Ethereum・SuiチェーンでDeFi運用を開始。現在はSuiチェーンに注力し、レンディングプラットフォーム「Scallop」の公式アンバサダーとしても活動中。DeFi運用やオンチェーン分析に関心を持ち、実践と発信を行っている。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム