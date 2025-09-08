リップル利回りを実現へ｜XRP投資環境の変化に今後注目

暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Shunsuke Saito 編集長 Shunsuke Saito 筆者について Crypto News... 著者の記事を読む 広告開示 広告開示



Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは 広告開示全文 をご覧ください。 最終更新日: 9月 8, 2025

Flareのヒューゴ・フィリオンCEOは5日、XRPエコシステムを現状をはるかに超えて強化する野心を改めて表明した。

同氏は、DeFi（分散型金融）統合を通じて、数十億ドル規模のリップル（XRP）の流動性を解放するというコミットメントを強調している。

フィリオン氏は5日のツイートで、自身のチームが「XRPを新たな高みへ引き上げる」と述べた。この発言は、XRPを利回りを生む資産に変えるという同社の長年の目標に基づくものだ。

同氏はXRPを中核資産、FLRをそれを可能にするトークンと位置づけており、FlareがXRPと分散型金融の間の架け橋となることを示している。

DeFi統合が拓くリップルの今後と利回り機会

フィリオン氏の最新の発言は、今年に入ってからの一連の発表を受けたものだ。同氏は3月、FlareがXRP保有者向けに低リスクのステーキング機会を準備していると明かした。

これにより、保有者は複数のエコシステムでサービスを保護し、最小限のバリデーターリスクで報酬を得られるようになる。

8月には、Firelightがもたらす潜在的な利回りの詳細が明らかになった。フィリオン氏とSentoraのヘスス・ロドリゲスCTOは、Firelightを通じてXRPが年率4〜7%のリターンを生み出す可能性があると説明した。

これまで利回りを提供してこなかった資産にとって、これは画期的な進展を意味する。このシステムは、中央集権型取引所で見られたリスクを回避するため、非中央集権的かつ非カストディアルな形で設計された。

こうした動きは、中央集権的な主体を介さずに金融サービスを提供する分散型金融（DeFi）の理念を体現するものと言える。

既存資産への新たな価値付与と市場の進化

リップルのような主要資産だけでなく、暗号資産市場全体で実用性や新たな収益機会を付加する動きが加速している。これまで活用されてこなかった資産に新たな役割を与えることで、エコシステム全体の価値を高める試みが広がりを見せている。

特に、これまで投機的な側面が強かったミームコインの分野でも、この変化は顕著に見られる。その代表例として注目を集めているのが、イーサリアムブロックチェーン上で開発された「PEPENODE」だ。

このプロジェクトは、高価な機材を必要とせずに仮想的な採掘体験を提供する「mine-to-earn（採掘して稼ぐ）」という新しいモデルを提案している。ユーザーはPEPENODEトークンで仮想マイナーを購入し、PEPENODEや他のミームコインで報酬を得ることができる仕組みとなっている。

プレセールの段階ですでに50万ドル以上を調達しており、その革新的なアプローチと、使用されたトークンの約70%が焼却されるデフレモデルが、個人投資家から高い関心を集めている。このような実用性を備えたプロジェクトは、市場の新たな可能性を示唆するものとして期待されている。