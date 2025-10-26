BTC $113,487.16 1.92%
フェラーリ、独自トークンを導入｜499Pをオークション

Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
ブロックチェーン技術と融合するフェラーリのレーシングカーと仮想通貨トークン

ロイター通信の報道によれば、イタリアの高級自動車メーカー、フェラーリは25日、独自の仮想通貨トークンを導入する。

この取り組みは、富裕層向けの新たな販売手法としてブロックチェーン技術を活用する試みだ。

専用トークンで限定オークションを実施

フェラーリが発行する「Token Ferrari 499P」は、同社の最上顧客層「ハイパークラブ」の会員のみが利用できる。

ハイパークラブは、耐久レースに特化した100人の顧客で構成される超限定グループだ。

このトークンシステムは、イタリアのフィンテック企業コニオと提携して開発され、欧州の仮想通貨規制「MiCA」に準拠。

閉鎖的なエコシステム内でのみ流通し、外部市場への流出を防ぐことでブランドの希少性と威信を維持する設計だ。

物理的トークンの発行は2027年の世界耐久選手権シーズン開幕に合わせて実施される予定である。

若手起業家層を取り込む戦略

この取り組みの背景には、AIやデータ分野で急成長する若手起業家層の獲得がある。

エンリコ・ガリエラ最高マーケティング責任者は、仮想通貨決済導入について「既存顧客ではないが、購入力を持つ層とつながる手段」だと説明している。

フェラーリは2023年に米国市場でビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、USDCによる決済を導入し、翌年には欧州市場にも拡大。

価格が安定したステーブルコインUSDCの採用は、高級品市場でもその利便性を裏付けるものとなった。

ラグジュアリー市場とブロックチェーンの融合

今回オークションに出品される「499P」は、ル・マンで3度優勝を果たした歴史的車両だ。

この発表は、1964年製フェラーリ250LMが史上最高額で落札された2025年のオークションシーズンとタイミングを合わせている。

そのため、高級レーシング車両への関心が高まる中での戦略的な動きといえる。

近年、高級品市場ではデジタル資産やトークン化商品の需要が拡大している。

富裕層の間では仮想通貨を価値保存手段とみなす動きがあり、フェラーリは規制整備が進む市場のみで仮想通貨決済を導入する慎重なアプローチを取ってきた。

今回の発表は、ラグジュアリー業界とブロックチェーン技術の融合を象徴する取り組みといえる。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
2022年に「Move to Earn」アプリSTEPNから暗号資産の世界へ。以降、さまざまなブロックチェーンゲームで知識を深め、2023年よりBNB・Ethereum・SuiチェーンでDeFi運用を開始。現在はSuiチェーンに注力し、レンディングプラットフォーム「Scallop」の公式アンバサダーとしても活動中。DeFi運用やオンチェーン分析に関心を持ち、実践と発信を行っている。
続きを読む
