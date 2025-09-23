BTC $112,619.07 -1.83%
Industry Talk

イーサリアム、12月3日にFusaka実装へ｜BTC系ミームコインも話題に

イーサリアム(ETH)
Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
イーサリアムのロゴが輝く、未来的なデータネットワークのイメージ。

イーサリアムeth logo ETH -6.81%開発者チームは19日、次期大型アップグレードFusakaの計画を確定した

5月のPectraに続くこの更新は、利用者機能よりインフラ強化に重点を置き、スケーラビリティや効率の改善を目指す。

Ethereum (ETH)
次期アップグレードFusaka、12月3日実装へ｜イーサリアムの今後

イーサリアムの次期大型アップグレードFusakaは、約11のインフラ関連EIPsを含む。

Pectraハードフォークに続くもので、PeerDAS技術の導入により理論上1万2000TPSの処理能力を目指す。

背景にはネットワーク需要増大に対応するスケーラビリティ向上があり、特にデータ格納領域blobの容量拡張が核となる。

スケジュールは、10月1日のHoleskyを皮切りにテストネットで段階的に公開される。

メインネットでのローンチは12月3日に予定している。

セキュリティ確保のため200万ドル規模の監査も実施する。

また、ノード運用者に影響するHistory expiryの実装も大きな変更点だ。

メインネット起動後、blob容量は2段階で増加する計画で、イーサリアム今後の進化における重要な節目となる。

ビットコインDeFiの夜明け、ミームコインBitcoin Hyperの可能性

イーサリアムの進化と並行し、ビットコインbtc logo BTC -2.41%エコシステムでも革新が進む。

取引速度の遅さやスマートコントラクト機能の欠如といった課題を克服する動きが、ミームコインの中でも活発化している。

その中心がレイヤー2ソリューションBitcoin Hyper（HYPER）だ。

Bitcoin Hyperは、ソラナsol logo SOL -7.65%仮想マシンを統合することで、ビットコイン上で高速取引と多様なdAppsの展開を可能にする

進行中のプレセールでは資金調達が1750万ドルを突破し、高いステーキング利回りも市場の期待を集めている。

現在、0.012955ドルで販売されており、公式サイトからHYPERの購入は可能だ。

ビットコインETF承認以降、機関投資家の資産をDeFiで活用したいという需要は大きい。

Bitcoin Hyperは今後、この巨大市場を開拓する鍵として、ビットコインの次章を担う可能性を秘めている。

Bitcoin Hyperを見てみる
トレンドの仮想通貨
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
