BTC $115,901.60 0.40%
ETH $4,295.32 -0.28%
SOL $182.73 -0.23%
BNB $843.49 0.98%
XRP $3.05 1.91%
DOGE $0.22 -0.83%
SHIB $0.000012 0.74%
PEPE $0.000010 0.51%
Cryptonews Industry Talk

ドージコイン、2ドル超予測｜1000倍期待の犬系ミームコイン

ドージコイン 今後
広告開示
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
広告開示
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は高リスクで元本割れの可能性があります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。投資判断は自己責任で行い、当サイトは損失について責任を負いません。当サイトへのアクセスにより利用規約に同意したものとみなします。当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、リンク経由取引で収益を得ることがあります。編集方針も併せてご覧ください。
ドージコインの犬が、上昇するチャート型の銀河に向かって飛んでいく未来的なイラスト

匿名のテクニカルアナリストであるマスター・アナンダ氏は17日、ドージコインdoge logo DOGE -4.00%が2ドルを超える歴史的な上昇を見せる可能性があるとの見通しを示した

同氏はミームコインであるドージコインの週足チャートを分析し、現在の市場サイクルが過去の急騰と類似している点を指摘している。

ドージコインの今後の動向に注目が集まっている。

24h7d30d1yAll time

ドージコインの価格動向｜アナリストによる分析

アナンダ氏は、2020年から2021年にかけてのドージコインの主要な強気サイクルが420日間続き、6万5527%という驚異的な上昇を記録したことに言及した。

この上昇により、価格は史上最高値の0.74ドルに達した。

最高値到達後、長期にわたる弱気市場は2022年6月に底を打ち、ドージコインは調整局面に入った。

この調整期間は現在1155日間に及んでいる。

同氏は17日、分析ツールであるTradingViewへの投稿で、現在の上昇トレンドが2023年10月から続いていると述べた。

このトレンドは672日間にわたり、上昇平行チャネル内で力強さを示している。

ドージコイン今後の見通しとETFへの期待

アナリストはドージコインの今後の抵抗線として0.47ドル、そして史上最高値である0.74ドルを注視している。

さらに、グレイスケール社によるドージコイン現物ETFの申請が市場の大きな注目を集めている。

この申請が承認されれば、機関投資家の資金流入が期待され、価格を押し上げる強力な要因となる可能性がある。

これは、先に承認されたビットコイン（BTC）の現物ETFが市場に大きな影響を与えたことからも期待される動きだ。

ドージコインを取り巻くこのようなポジティブな環境は、関連するプロジェクトにも影響を与えている。

ドージコインの波に乗るミームコインMaxi Doge

ドージコインの勢いから恩恵を受ける可能性のあるプロジェクトとして、新しいミームコインMaxi Doge（MAXI）が注目されている。

ホワイトペーパーによると、ドージコインのコンセプトをさらに強化し、より高いリターンを追求する投資家層に向けて設計された。

Maxi Dogeは、トークン供給量の40%をマーケティングに充て、1000倍のレバレッジ取引プラットフォーム構築を目指している。

現在行われているプレセールでは、開始から短期間で110万ドルに迫る資金を調達しており、市場の高い関心を示している。

また、高い年間利回りを謳うステーキング機能はDeFiのエコシステムで一般的なものであり、初期投資家には魅力的な要素だ。

時価総額が低いことから、ドージコインやシバイヌ（SHIB）といった既存の大型ミームコインに代わる存在として浮上している。

Maxi Dogeの将来性には期待が寄せられており、大きな成長の可能性を秘めた代替案として注目されている。

ドージコインETFへの期待感が高まる中、Maxi Dogeのような銘柄が次のトレンドを生み出すか、投資家の関心が高まっている。

公式サイトから、Maxi Dogeの購入は可能だ。

Maxi Dogeを見てみる
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,107,305,172,041
-3.83
トレンドの仮想通貨

注目記事

アルトコインニュース
スコッチ老舗、アバランチで初のトークン化ウイスキー発売へ
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-08-19 11:16:41
アルトコインニュース
GMXSOL、ソラナ基盤のRWA市場を開設｜永続取引が可能に
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-08-18 20:16:31
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム