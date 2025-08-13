ソラナ上で世界初公募ファンド登場、香港とシンガポールで承認

暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Shunsuke Saito 編集長 Shunsuke Saito 筆者について Crypto News... 著者の記事を読む 最終更新日: 8月 13, 2025

シンガポールのDigiFTとCMB Internationalは9日、香港とシンガポールで相互承認された投資信託をソラナ SOL +13.26%ブロックチェーン上でローンチした。

これはソラナ上で提供される世界初の公募ファンドであり、アジアの金融市場において重要な意味を持つ。

CMB International — one of Asia’s leading asset managers — have tokenized CMB’s HK–Singapore Mutual Recognition Fund on Solana as CMBMINT with DigiFT and OnChain 🇭🇰🇸🇬



几天前，在digift和OnChain的支持下，亚洲地区领先的资产管理公司 招银国际… pic.twitter.com/RB3xUgrA58 — Solana (@solana) August 13, 2025

伝統金融とブロックチェーンの融合

この取り組みは、CMB Internationalが運用する米ドル建てマネーマーケットファンドをトークン化する画期的なものだ。

シンガポールを拠点とし、認可を受けた現実資産（RWA）取引所であるDigiFTと、RWAサービスプロバイダーのOnChainとの提携により実現した。



CMBMINTというトークンコードで発行され、伝統的な金融商品をブロックチェーン上で適格プロ投資家へ提供する。

この動きは、現実世界の資産をデジタル化するRWAトークン化の分野で大きな進歩を示すものだ。

このトークン化されたファンドは、香港とシンガポールの両金融市場で正式に承認されている。

ブロックチェーン基盤の金融商品でありながら、両法域の規制を完全に遵守している点が特徴だ。

今回のプロジェクトは、複数の要因が後押しした。

香港とシンガポールの強固な規制枠組みが、この越境金融商品の土台を築いた。

また、ソラナブロックチェーンの選択は、その高い処理能力とイーサリアム ETH +7.22%に比べ低い取引コストが決め手となった。

DigiFTが持つ認可済みRWA取引所としての知見が、伝統金融とブロックチェーン技術の橋渡し役を担った。

OnChainの技術的専門知識も、複雑なトークン化プロセスの実現に不可欠であった。

アジア金融市場への影響と今後の展望

このファンドのローンチは、トークン化されたRWAに対する機関投資家の需要の高まりに応えるものだ。

世界のRWA市場は、今後数年間で大幅な成長が見込まれている。

今回の事例は、実物資産に裏付けされたステーブルコインとは異なる形で、伝統的資産をデジタル領域に持ち込む新たな可能性を示している。



この成功事例は、アジア全域の金融機関にとって、ブロックチェーン技術の可能性を再認識させるきっかけとなる。

地域内で同様の取り組みが加速する。



今回のマイルストーンは、DeFiの原則と伝統的な資産運用を統合するための具体的な一歩だ。

規制の枠組みを維持しつつ、投資信託の運用方法を世界的に変革する。