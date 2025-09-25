リップル・ソラナ・カルダノは年末に急騰か？｜PEPE系銘柄も浮上

暗号資産（仮想通貨）の全体は24日、約3.99兆ドルにあり、回復基調を維持しています。

日本の株式会社メタプラネットが5419BTCを追加購入したニュースが追い風となり、一部のトークンは過去24時間で力強い反発を見せた。



こうした状況の中、リップル XRP +3.82%、ソラナ SOL -1.66%、カルダノ ADA +0.52%の短期的な見通しは改善し、今週後半にかけて、これら3つの主要な仮想通貨は上昇する可能性がある。



また、米証券取引委員会（SEC）が多くの現物ETF申請を承認すれば、年末に向けて強気相場が訪れる可能性も考えられる。本記事では、年末までの各通貨の動向を考察する。

リップル今後の価格予測｜売られすぎからの反発とETFへの期待

リップルは過去24時間で2%上昇し、一時2.80ドルまで下落した後、2.87ドルまで回復した。

しかし、週間で4%、月間では5%下落しており、この通貨にとって8月と9月は厳しい月となった。

一方で、最近の価格下落はリップルを売られすぎの状態にしたことを示唆しており、近いうちに反発する可能性が高い。

例えば、相対力指数は数日前に50を下回り、8月と9月の大部分を低い水準で推移していた。

同様の傾向はMACDインジケーターにも見られ、リップルが本格的な回復局面に入る可能性を示している。

ファンダメンタルズの面でも、今後数週間でSECが10件以上のリップル現物ETFを承認するとの期待が高まっている。

これらのETFが承認されれば、機関からの大規模な資金流入が見込まれ、年末に向けて価格を押し上げる要因となる。

こうした背景から、年末までに5ドルに達するとの強気な、リップル今後の価格予測も出ている。

ソラナの展望｜機関投資家の関心とETF承認の可能性」

ソラナの価格は現在220ドルで、過去24時間で1%下落した。

週間では6.5%の下落となったが、月間では6%の上昇を記録している。

年間では50%上昇しており、着実な成長を示している。

ソラナもまた、複数の現物ETFの承認を待っている段階だ。

これが実現すれば、リップルと同様に市場が大きく拡大する可能性がある。

同時に、ソラナは準備資産として同通貨を蓄積する上場企業が増えるなど、好意的なニュースが続いている。



例えば、ギャラクシー・デジタルが支援するForward Industriesは16億5000万ドル相当のソラナを購入しており、これは上場企業として最大の保有量となる。

こうしたニュースはソラナの価格を支えているが、まだ過熱感はなく、上昇の余地は大きいと考えられる。

そのため、10月中旬までに250ドル、年末には500ドルに達する可能性も考えられる。

カルダノの将来性｜クジラの動きとファンダメンタルズの強み

カルダノは本日、0.8257ドルまでわずかに上昇した。

しかし、週間で4.5%、月間で9%の下落となっており、上値の重い展開が続いている。

その一方、年間では130%もの上昇を記録している。

現在の価格は過去最高値3.09ドルから73%も低い水準にある。

主要レイヤー1ブロックチェーンとしての強力なファンダメンタルズを考慮すると、過小評価されているとの見方も強い。

テクニカル面では、RSIが長らく低迷しており反発の可能性を高めているほか、大口保有者のクジラによる大規模な送金も確認されており、大きな価格変動の前兆とも考えられる。

預かり資産もトップ20圏内で成長を続けており、係属中のETFが承認されれば価格の急騰も期待される。

アナリストからは10月初旬に1ドル、年末には2.50ドルに達するとの予測も出ている。

プレセールで注目集めるミームコインPEPENODEとは？

年末に向けた上昇期待は主要通貨に限らず、分散投資先としてプレセール案件も有力な選択肢となる

中でも注目すべきはPEPENODE（PEPENODE）だ。

このERC-20トークンは、プレセールで既に140万ドル以上を調達済みだ。

ホワイトペーパーによると、最大の特徴は、市場初となるマイニングして稼ぐモデルにある。

保有者は仮想のマイニングリグを構築し、PEPENODEを消費して仮想ノードを取得する。

これにより、ファートコイン（FARTCOIN）やぺぺコイン（PEPE）といった他のミームコインを含むマイニング報酬が増加する仕組みとなっている。

さらにPEPENODE自体のステーキング報酬も設定されており、インセンティブは高い。

この独自性から上場時には需要を集め、PEPENODEは今後、次の主要ミームコインになる可能性があると見られる。

現在の価格は0.0010702ドルだが、セール期間中に上昇予定だ。

公式サイトからPEPENODEの購入は可能だ。